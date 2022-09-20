جمال فرويز: اضطرابات ما بعد الولادة تصيب الرجل أيضا مثل المرأة.. فيديو

أكد دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن التقلبات الحياتية السريعة أحد الأسباب الرئيسية اكتئاب.

وقال جمال فرويز، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، ان إضطرابات ما بعد الولادة تصيب الرجل أيضا مثل المرأه، مؤكدا أن الرجل يعاني من اضطرابات في النوم والتزاماته وتحمله مسئوليات طفله.

وتابع استشاري الطب النفسي إلى أن بعض الزواجات تهمل أزواجها بعد الولادة، وتضع الطفل في المرتب الأولى في حياتها وتهمل الزوج.

طبيعة العمل



وأشار جمال فرويز إلى أن طبيعة العمل بالنسبة للرجل، قد تسبب ضغوطات كبيرة عليه، مما يشعر أنه قد تقدم في السن، على الرغم من أن سنة ما بين 40 إلى 50.