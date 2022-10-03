كنت أتمني معرفتهم..دكتور نانو تكنولوجي يقدم 10 نصائح ذهبية للطلاب والطالبات 

مع بداية العام الدراسي الجديد 2022، لاقت 10 نصائح ذهبية للطلاب والطالبات من مختلف الأعمار مقدمة من الدكتور المصري رامي عبد العزيز، المتخصص في علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كيل ألمانيا، والذي يعمل حاليا بفلندا تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور المصري رامي عبد العزيز، المتخصص في علوم وتكنولوجيا النانو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد 2022م: «أقدم لكم نصائح بداية العام الدراسي، للجميع، خلاصة 40 سنة تعليم، مضيفا: كنت أتمنى حد ينصحني بيها وأعرفهم قبل، كان اختصر عليا كتير والله».

وإليكم نصائح الدكتور رامي عبد العزيز والتي قامت احدي طالبات الجامعة بطبعها والصاقها فوق مكتب مذاكرتها:



1- استحضار النية لله، وأن يجعل مذاكرتك واجتهادك في ميزان حسناتك، وأن يستخدمك ولا يستبدل بك، فما خاب من استعان وتوكل عليه.



2- لازم يكون عندك هدف إنك تكون الأول ونسخة أفضل من العام السابق، ونافس على الإمتياز وتكون مؤمن وواثق من نفسك إنك تستطيع ذلك، ولازم تكون على يقين إنه تعليمك الحالي سلمة تنقلك للدراسة لاحقا بأفضل جامعات العالم، كل سنة ألوف مؤلفة بتخرج من مصر والدول العربية تلتحق ببرامج أوروبية وأمريكية مرموقة خارج من نفس تعليمك، فادرس واتعلم وعافر بالمتاح واستخدم طاقتك في الإنتاجية والبحث عن حلول.



3- ابني عادات مذاكرة، مثل: مكان مخصوص هاديء، عدد ساعات تُلزم نفسك بيه وتعافر إنك تنجزها يوميا، استخدم مكتب وكرسي مريح وصحي، أغلق أي مشتتات، تاني اغلق أي مشتتات (تليفون، موبيل، ايميلات)، واعزل نفسك عشان تركز وتستفيد من وقتك، ذاكر مع نفسك دايماً، وإياك تتعود إنك لازم تذاكر مع ناس، لكن ممكن ترتب إنك تتواصل مع زمايلك كل ساعة أو ساعتين لمشاركة بعض الحلول والناقشات، وتفصل بعد كل 45 دقيقة مذاكرة بممارسة رياضة (لازم تمارس رياضة حتى لو مشي سريع بشكل يومي)، مشاهدة تلفزيون.. وضوء وصلاة.. وردك من القرآن وهكذا.



4- لازم تسترجع اللي ذاكرته، في صورة شرح لنفسك أو لزميل أو حتى أخوك الصغير أهم شيء تفرغ عشان تقدر تمسك اللي نسيته، وأفضل شيء تحل أسئلة امتحانات على اللي ذاكرته ومن أول العام الدراسي، ودايما إعمل خرائط، لخص ودون،اكتب، علي صوتك، كل دي أدوات بتثبت المعلومة.



5- الدراسة ليست وقت فسح وخروجات وقهاوي وتلفزيونات وأفلام، انت ممكن تروح عن نفسك وتكافيء نفسك لكن بعد الإنجازات اليومية والشهرية، عشان تعود مخك إنه يشتغل ويعمل بأقصى طاقة عشان فيه مكافأة.



6- لازم تنام بشكل صحيح عشان تقدر تذاكر وتركز في يومك، غرفة مظلمة وهادية تماما، موبيلك وأي مزعجات بتترمي خارج غرفة نومك، مخدة وسرير مناسبين، و8 ساعات على بعض، وهتدعيلي وعافر انك تبدأ يومك مبكرا.



7- الأكل: حاول تخليه ناحية الفواكة والخضروات والسلطات، كل خفيف عشان الدم مايروحش للكرش فتصاب بالتخمة وتنام، وعليك بالشاي الأخضر أو الأسود الورقي أو قهوة مفلترة.. واشرب مايه كتير، أيضا مفلترة.



8- اختر صحبة محترمة ونضيفة ترفعك وابعد عن أصدقاء السوء أو العيال الدحيحة اللي مبتحبش الخير لحد، انفع انت غيرك واشرح لزمايلك ولكن بترشيد، وشوف كرم ربنا عليك في المستقبل.



9- افهم مواد تخصصك بتعمق، واستخدم مصادر خارجية، واتعلم لغات بشكل أسبوعي (ومارس قراءة وكتابة وسماع ومحادثة)، واستفيد بالوقت المهدر في المواصلات في تعلم اللغات، سماعتك في ودنك.. وابدأ بالإنجليزي،.. يليه الألماني.. يليه الأسباني، وياسلام لو اتعلمتلك لغة أو لغتين برمجة، تبقى عمدة..حاول تشارك في نشاطات علمية، عمل تطوعي ورش عمل مؤتمرات، بشكل خفيف لايؤثر على مذاكرتك.



10- حافظ على صحتك النفسية، وابعد عن مصادر القلق والتوتر والإزعاج، واياك تقارن نفسك وتحصيلك بغيرك، ركز انك تُخرج افضل ما عندك.. لو بتشتغل أثناء الدراسة فأبشر انت بتكسب فلوس وخبرة عمرك ما هتكتسبها من الكتب، وابعد عن العلاقات المحرمة، والأفلام الإباحية والدخان والمخدرات، ماتجربش.. ولو تقدر تتزوج ولو حتى والدك هيساعدك وانت في أولى جامعة فتوكل على الله، هذا أكثر هدوءً وأقل تشتيتاً وفيه حصانة للنفس وتحمل مسؤلية.

كنت أتمني معرفتهم..دكتور نانو تكنولوجي يقدم 10 نصائح ذهبية للطلاب والطالبات

كنت أتمني معرفتهم..دكتور نانو تكنولوجي يقدم 10 نصائح ذهبية للطلاب والطالبات



