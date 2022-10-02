إعلام القاهرة تستقبل طلابها الجدد بمشاركة عميدة وقيادات الكلية

‎نظمت كلية الاعلام جامعة القاهرة صباح اليوم حفل استقبال العام الدراسي الجديد للطلاب الجدد تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام، بحضور قيادات الكلية و عدد من أساتذتها وأداريى الكلية إلى جانب الطلاب القدامي من جميع أقسام الكلية وبرامجها الخاصة.

‎وفي مستهل فعاليات حفل استقبال الطلاب، القت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الاعلام كلمة ترحيب عبرت فيها عن بالغ سعادتها بلقاء طلاب العام الجامعي الجديد، واوضحت خلالها للطلاب جانبا تعريفيا عن الكلية وأقسامها ونظام الدراسة بها لافتة إلى ان طلاب كلية الاعلام الجدد من الآن اضحوا من اسرة طلاب كلية الاعلام بخبراتها التي ضمت ولا تزال مواهب اعلامية متميزة.

‎واشارت عميد كلية الاعلام إلى أن طلاب الكلية على اختلاف تاريخ تخرج دفعاتها عبر السنوات الماضية متميزون في نواحي الدراسة والانشطة الطلابية وعلامة تميز وتألق في اطار مواهب التدريب الإعلامي، داعية الطلاب إلى تعظيم ملكات التفكير والمشاركة في الأنشطة الجامعية بما يؤسس لخبرات ومعارف وتنمية ملكات الإبداع لديهم بالمشاركة في الأنشطة التي تثري المواهب وتساعد في اكتشافها.

‎واعلنت عميدة الكلية عن توفير منحة تدريبية للطلاب الاوائل في كافة اقسام الكلية بالتعاون مع مراكز التدريب والانتاج الاعلامي والمؤسسات الاعلامية الرائدة، مشيرة إلى استعدادها لتلقي مقترحات او شكاوى الطلاب من مختلف سنوات الدراسة ، بما ييسر لهما سبل العملية التعليمية .

‎وقدمت الدكتورة حنان جنيد بشارة للطلاب عن وجود فرع جديد للكلية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة6 اكتوبر،وأعربت عن بالغ تقديرها للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لدعمه الكامل والمستمر للكلية وحرصه على استمرار تميزها باعتبارها كلية ذات مكانة خاصة لما تملكه من خبرات وتأثير مجتمعى وتفاعلها مع قضايا الوطن فى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة.

‎وخلال كلمتها عبرت الدكتورة سلوى العوادلي وكيلة الكلية عن سعادتها باستقبال طلاب العام الدراسي الجديد منوهة إلى أن الدراسة فى كلية الإعلام تعد أداة يتم تعزيزها بالتدريب والتطوير لمهارات الطلاب من خلال تسخير كافة معامل الكلية واستديوهاتها لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع كافة أقسام الكلية وشركاء التعاون من مؤسسات الإعلام التي ترحب دوما بتدريب طلاب كلية الإعلام.

‎ونوهت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى ان الحياة الجامعية لطلاب كلية الإعلام لا يجب أن تقتصر فقط على جانب الدراسة فقط، بل يتخطى الأمر ذلك إلى قيام الطلاب بالمبادرة والاشتراك في أنشطة إدارة رعاية الشباب بالكلية والمشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب بما يؤسس لفكرة المشاركة الديمقراطية وصنع القرار لدى الطلاب.

‎وفي كلمتها أشارت الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث إلى أن طلاب كلية الإعلام دوما ما يثبتون دوما بعد التخرج انهم من أفضل العناصر في الممارسات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام، وإعداد البحوث العلمية، موضحة بأن طلاب كلية الإعلام من العناصر المتميزة بشهادة الخبراء وقيادات المؤسسات الإعلامية التى تفتح أبوابها دوما لاستقبال الطلاب للتدريب أثناء الدراسة،ومح فرص العمل لمن يثبت جدارته.

‎ وقدمت الدكتورة داليا عبد الله أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان عرضا شاملا وافيا عن قسم العلاقات العامة وما يقدمه لطلابه من خبرات معرفية وتطبيقية متميزة ،وقالت: إن الدراسة في كلية الإعلام تتكامل فيها الدراسة النظرية مع التطبيقات العملية والتي تساهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية ملكات التفكير ونواحي الابتكار لديهم.

‎ولفتت رئيس القسم إلى أن أقسام كلية الإعلام في الصحافة والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلان تساهم بقوة في تنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع سوق العمل واعداد خريج متميز في كافة جوانب العمل الإعلامي والمهني.



‎و قالت الدكتورة ثريا البدوي مدير مركز بحوث المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة إن طلاب كلية الإعلام من الكوادر المتميزة في النواحي العلمية والأخلاقية وأن طالب كلية الإعلام عليه ان يسعى لاستغلال فرصة وجوده كطالب جامعي للاستثمار في المشاركة بكافة الأنشطة التي تساهم في دعم فرصته عند التخرج من خلال تنمية مهاراته وصقل مواهبة.

‎ولفتت مدير مركز بحوث المرأة إلى أن طالب كلية الإعلام جامعة القاهرة يعد مثالا يحتذى به بين باقي طلاب كليات الإعلام الأخرى، داعية الطلاب إلى الاهتمام بحضور محاضرات المواد الدراسية والاهتمام بالتعرف على كافة الأنشطة الجامعية والمشاركة فيها.

‎من جانبه، ألقى د. محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة والأستاذ بقسم الصحافة كلمة أوضح خلالها تاريخية فكرة إنشاء كلية الإعلام وكيف أنها تحولت إلى قرار إنشاء بمعهد الترجمة والصحافة إلى أن أصبحت كلية إعلام رائدة خرجت العديد من الدفعات والأجيال من الطلاب على طوال تاريخها.

‎وأشار المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة إلى أن قسم الصحافة يعد القسم التاريخي بين باقي أقسام كلية الإعلام وأن من بينه تخرج باقي أساتذة الأقسام الأخرى، داعيا الطلاب إلى تعظيم فرصة تواجدهم في كلية الإعلام واعتبارهم سفراء لكليتهم وممثلين عنها في كافة نواحي التميز والاهتمام بتعزيز ملكات التدريب وصقل المهارات الإعلامية واللغوية لديهم بما ينمي من فرص انتاجهم لمواد إعلامية متقنة

‎وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرضا غنائيا من المواهب الطلابية بكلية الإعلام، وأعقب ذلك تعريف الطلاب بطريقة تسجيل المواد الدراسية.

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