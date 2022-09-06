دكتور نانو تكنولوجي وزوجته: 17 سنة زواج و4 أطفال وحصلنا على الدكتوراة من نفس كلية الهندسة بألمانيا.. ويقدمان 8 نصائح مجربة لتربية الأبناء.. اعرف قصتهما الملهمة

على مدار الأيام القليلة الماضية، أثارت جملة التريند الشهيرة «الست مش ملزمة» جدلا كبيرا بين السيدات والرجال بين مؤيد يراها حقوقا للمرأة ومعارض يراها دعاوى لتخريب البيوت وتفكك أسر المجتمع الواحد، وفي هذا السياق كان للدكتور المصري رامي عبد العزيز، المتخصص في علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كيل ألمانيا، والذي يعمل بفلندا وزوجته تعليقا لاقى إعجاب الآلاف الأشخاص، مضمونه: «لا تنصتوا لدعاة الفرقة، رفضت الطلاق وزوجتي لمدة 17 عاما رغم محاولات عديدة للمقربين منا بإتمام ذلك».

نبه الدكتور رامي عبد العزيز، المتخصص في علوم وتكنولوجيا النانو، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «إحنا كارثة في التدخل بين الأزواج، إحنا أبطال الجمهورية في الفتي والوقيعة بين الزوجين وهدم كيان الأسرة حتى لو فيه أطفال!؟، في بداية زواجي كان في مشاكل كتير بتحصل بيني وبين زوجتي، عادي جدا، شخصيتين مختلفتين ربنا جمعهم تحت سقف بيت واحد، طباع وسلوكيات مختلفة، فطبيعي لازم نأخد كام شهر أو ربما كام سنة عشان نقدر نتعرف ونتأقلم على بعض أكتر، وده كان لازم نعمله خصوصا إن أنا وهي قررنا الزواج بعد أول أسبوع من اللقاء في ساحة المركز القومي للبحوث بالدقي.

دكتور نانو تكنولوجي: زوجتي بدأت معي من إمكانيات شبه صفرية

«اترفضت من كذا بنت بسبب الإمكانيات، وشقة تمليك، وطلبات كتير لا داعي لذكرها».. بهذه الجملة يستكمل الدكتور رامي عبد العزيز، المتخصص في علوم وتكنولوجيا النانو حديثه عن قصة ارتباطه بزوجته، مشيرا إلى أن زواجه على الرغم من أنه تم بسرعة كبيرة بعد شهر من تعارف الطرفين، قبلته فيها زوجته بكل إمكانياته «الشبه صفرية» وقتها حيث قررت المراهنة عليه وخوض رحلة الحياة معه بكل تحدياتها.

رامي عبد العزيز: زواجنا أثمر عن 4 أطفال ودكتوراة بنفس الكلية

«اختلافنا الوحيد كان إني خريج أزهر وزوجتي خريجة عين شمس -تعليم عام- فكان ليا كتير تحفظ وتحكمات من ناحية اللبس والاختلاط» بهذه الكلمات يستطرد الدكتور رامي عبد العزيز، المتخصص في علوم وتكنولوجيا النانو أنه كونه يضع قوانين لأسرته من منظور ديني وخلفية أزهرية فهذا سبب كافي لحدوث متوقع لاختلافات وتضاربات بينه وزوجته لكنهما اتفقا على استكمال الرحلة بكل جهد وسعى معا، منوها: «الحمد لله 17 سنة زواج، و4 أطفال، وحصلنا على الدكتوراه من نفس كلية الهندسة بألمانيا، وكان أطفالنا الأربعة منتظرينا بالورود بعد المناقشة».

ويضيف الدكتور رامي عبد العزيز في سرد قصة ارتباطه بزوجته وتحديهم أي فرص لانفصالهما: «كل اللي فات طبيعي وعادي جدا، وقدرنا نتخطاه والحمدالله، لكن اللي مش طبيعي اطلاقا ويحتاج لدراسة ميدانية واجتماعية وانسانية ومن قبلهم دينية هو عدد الناس اللي حاولت باستماته إنهم يوقفوا هذه الزيجة خلال شهر الخطوبة والتعارف اليتيم ومن ناس محترمة علاقتي بهم ممتازة جدا إلى وقتنا هذا».

زوجتي رفضت أي نصائح بالطلاق وبنينا أسرتنا من الصفر

ويوضح دكتور النانو تكنولوجي عن حكايات رفضه الطلاق وزوجته لمدة 17 عاما: «من وجهة نظرهم إن هذا الزواج مصيره الفشل بسبب إمكانياتي والدراسات العليا اللي أنا وزوجتي كنا مطحونين فيها ولأسباب تانيه الله أعلم بيها.. لكن زوجتي رفضت أي نصائح حتى من أقاربها اللي نصحوها بقوة بعدم إكمال الزواج، لكن أنا وزوجتي قررنا نسد ودانا ونأخد المخاطرة ونبني أسرة طوبة طوبة ومن تحت الصفر».

وينوه الدكتور رامي عبد العزيز في سرد قصة ارتباطه بزوجته وتحديهم أي فرص لانفصالهما: «العجيب إن بعض صديقاتها حضرت لنا بالصدفة بعض المشكلات وطبعا زوجتي كانت بتفضفض مع صديقاتها، كانت كل النصائح لها إنها تتركني وتطلب الطلاق لا كمان وكان معانا ساعتها مريم وكانت حامل في خديجة، كنت عارف إن في ناس بتخطط لخراب البيت هما طبعا مش قاصدين لكن بما إنهم ليسوا أهلا للفتوى أو النصيحة في مثل هذه الأمور، لكنهم لم يصمتوا بل قرروا يهبدوا ويفتوا وينصحوا بالطلاق ولم يتخيلوا حجم الخراب والكارثة اللي هتحل على البيت بسبب تدخلهم اللعين، بل والى وقتنا هذا قد يحرضها بعضهن بالطلاق».

الدكتور رامي عبد العزيز، المتخصص في علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كيل ألمانيا

لا تنالوا وصمة عار هدم أسرة وتشريد أطفال بإيديكم

ويلفت دكتور النانو تكنولوجي عن حكايات رفضه الطلاق وزوجته لمدة 17 عاما: «في حديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بيقول: (من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا) وفي رواية أخرى (من أفسد امرأة على زوجها فليس منا) تخيلوا إن في ناس وإعلام واخدين توكيل رسمي من الشيطان إنهم ينالوا وصمة عار هدم اسرة وتشريد أطفال بإيديهم، وفي حديث في صحيح مسلم «إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. - قال: - فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت».

د.رامي: أفشلت كل محاولات التحريض للطلاق وأنصحكم بـ 3 أمور

ويفيد الدكتور رامي عبد العزيز في سرد قصة ارتباطه بزوجته وتحديهم أي فرص لانفصالهما: «تخيّلوا أعظم وأعتى الشياطين هو من يقوم بالتفرقة بين الزوج وزوجته، الآن وبعد 17 سنة زواج ورحلة أسرية عظيمة والحمد لله بين مصر والمانيا وفنلندا، أفشلت كل محاولات التحريض.. حابب أقول لكل زوجين وكذلك المقبلين على الزواج، أولا: أرجوكم لا تنصتوا لدعاة الفرقة والإنفصال والطلاق تحت أي مسمىً كان، ثانيا: الحياة الأسرية مش وردية ولا حب وغرام وهيام على طول الخط.. ثالثا: الحياة الأسرية الناجحة محتاجة معافرة وتغافل وتفاهم والتماس اعذار ومحبة في الله وتربية النفس والأطفال في كنف الله واغلاق الآذان عن التدخل من كل شيطان».

8 نصائح مجربة لتربية الأبناء وفقا لمتطلبات العصر الحديث

وفي منشور ذات سياق متصل، يبين دكتور النانو تكنولوجي المصري، رامي عبد العزيز: «خلال زيارتي الأخيرة لمصرنا الحبيب، سؤلت عن تربية الأطفال بما يتناسب مع تحديات عصرنا الحالي واليكم أهم النصائح من واقع خبراتي المتواضعة فقط، وهي إنه تركز مع أولادك في 7 محاور، تضع حجر أساسهم وتبنيهم وتشرف بنفسك على مراحل نموهم وتطورهم فيه، وبعدها يلتحق بأي مدرسة ولا تستدين أو ترهق نفسك في دفع مبالغ كبيرة، حتى تخرج به من دائرة التعليب والحشو والحفظ والتسميع».



1. علمه دينه (العقيدة، العبادات والأخلاق)، كما تجري وتحثه وتحفزه على التفوق في الكيمياء والفيزياء وغيرها، وتختار أفضل المعلمين والمدارس.. فإن دينه أولى ويستحق منك المتابعة، فلن تستقيم دنياه مهما وصل لزروة العلم الا بالله، ولازم تشاركه في أي عمل تطوعي خدمي للمجتمع حتى يفهم دوره في الحياة، ولا يخرج أناني متمركز حول ذاته وشهاداته ودرجاته وشغله ولا يفيد الآخرين.



2. علمه لغته العربية الصحيحة (مستعينا بكتاب الله)، واياك تقارنه بغيره في كم التحصيل، حافظ على صحة ابنك النفسية واتكلم وانصت وصاحب والعب معاه على قدر وقتك، وعلمه كيف يعبر عن احتياجاته. أعطه مساحة أمان للتعبير عن يومه ومخاوفه.



3. علمه اللغه الإنجليزية القويمة (كتابة وقراءة محادثة وسماعا) هذه المرحله بعد إتقان والتمكن من العربيه وتبدأ من السابعة تقريبا، وتليها الألمانية من أهم اللغات العالمية والإستثمار في تعلمها مكسب كبير، ونصيحة لله علمه 3 الى 4 لغات قبل سن العاشرة، فامكانيات ابنك في التعلم خرافية استغلها صح في تعلم وممارسة عدة لغات وهتدعيلي، فالأطفال في فنلندا بيتكلموا في الغالب من 3 الى 5 لغات عادي وعايشين وبيلعبوا.



4.علمه الكمبيوتر واستخداماته وتطبيقاته ومن أهمهم كيفية إستخدام محرك البحث Google للوصول للمعلومة والكتابة السريعة على الكيبورد، ولو قدرت تعلمه لغة برمجة واحدة فقط ويطبقها قبل عشر سنوات، هيتعلم كتير جدا وهو بيطبق مشاريع البرمجة، زي التفكير الناقد وإدارة المشاريع وايجاد حلول للمشاكل.



5. ساعده أن يعمل مشروعا في الإجازة، تدريب صيفي وممكن ياخد منه فلوس، يتعلم من خلاله أساسيات البيع والشراء واقناع الاخرين، يتعلم من خلاله التسويق والعرض، Soft skills، وتعلم حياة ومعاملات مع الناس بمختلف اطيافها. لن يتعلم هذا من الكتاب للأسف، وطبعا ترحمه من ال reels و ال Tiktok والألعاب الإلكترونية اللي هتقلل من استيعابه وهتخليه يمل بسرعه ويكره الدراسة بالتدريج.



6. لازم ابنك يمارس رياضة بيحبها وبصفة أسبوعية من أجل صحته العقلية والذهنية والجسمانية، ابنك بدون ممارسة رياضة خسران وفايته كتير.



7. مرر ابنك أو بنتك على مجالات كتير، اصطحبهم وقم بزيارة باحث في معمله، طبيب في عيادته،مهني في مصنعه..عرفوهم سوق العمل عن قرب.. شجعوهم يسألوا وخلوا المتخصص يجاوبهم بنفسه، بدل مابيخرج من الثانوي متعلب ومتغلف وحافظ.. ولا عارف يقيم نفسه ولا عارف يختار مجال يدرسه.



8- اعني بإبنك، الولد والبنت.. ولازم تصاحبهم.. دورك التربوي إنك الصاحب والصديق المرح اللي بيفضفضوا معاه وكذلك الأب الحازم عند التجاوز واختراق قوانين البيت.. لازم تقوي شخصيتهم واحترام انفسهم بدون اشتراطات، شهادة أو كلية بعينها، أؤكد لك لو عافرت لتربيتهم وتعليمهم كما سبق، هيكون عمره 15 سنة وتفكيرة وقدرته على حل المشكلات واستيعابه فوق الـ 20 وجرب وعلّمه يقيم نفسه ومهاراته ويختار ما يحب أن يدرسه بناءً على تقييمه لنفسه ومهاراته وما يحتاجه سوق العمل.