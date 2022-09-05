هبة قطب: المرأة غير مجبرة على أعمال المنزل ويفضل الراجل يجيب خدامة

قالت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، إنها مازالت عند رأيها بأنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على القيام بالأعمال المنزلية.

وتابعت قطب خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،: الست رسالتها هي تدليل زوجها والتزين له، عشان كده بقول لو استطاع الراجل انه يجيب خدامة أو خادم يساعد زوجته لتوفير طاقتها للتزين لزوجها يكون أفضل".

وأكملت:" أنا لا أدعو الست إنها لا تعمل في المنزل أو تطبخ أنا شخصيا بطبخ وبعمل كل حاجة في بيتي، ولكن يكون كل شيء بالحب وليس الإلزام.