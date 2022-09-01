عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الست مش ملزمة ترضّع.. ماذا يحدث لطفلك في حال عدم الرضاعة الطبيعية؟

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية وتصريحات نهاد أبوالقمصان

 بعد أن أثارت تصريحات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نهاد أبوالقمصان الجدل حول تصريحاتها الآخيرة عن الرضاعة الطبيعية وعدم إلزام الأم بإرضاع أطفالها رغم كون الرضاعة الطبيعية كنز من الفوائد للأم والطفل.. فإليك مخاطر توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية لها ولرضيعها.

المخاطر الصحية لعدم الرضاعة الطبيعية للأم والرضع

تعد الرضاعة الطبيعية  بدون إدخال سوائل تكميلية إضافية أو أطعمة صلبة هي الأفضل خلال الستة أشهر الأولى من العمر ويوصى بها لنمو الرضع وتطورهم على النحو الأمثل. 

وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بالرضاعة الطبيعية لمدة عامين على الأقل لجميع الرضع.

المخاطر الصحية للرضع:

بالنسبة للرضع ، يرتبط عدم الرضاعة الطبيعية  بزيادة معدل الإصابة بالأمراض المعدية ، فضلاً عن ارتفاع مخاطر السمنة لدى الأطفال ، ومرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، وسرطان الدم ، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.

مقارنة بالرضع الذين يرضعون من الثدي ، فإن الأطفال الذين يرضعون حليباً اصطناعياً يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بالأمراض المعدية في السنة الأولى من العمر.

قليل من المخاطر الأخرى التي يتعرض لها الأطفال حديثو الولادة يمكن أن تكون:

التهاب الأذن الوسطى
عدوى الجهاز التنفسي السفلي
التهابات الجهاز الهضمي
السمنة والأمراض الأيضية
التطور العصبي
متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)
وفاة حديثي الولادة


المخاطر الصحية للأمهات:

بالنسبة للأمهات ، يرتبط عدم الرضاعة الطبيعية بخطر زيادة الإصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث ، وسرطان المبيض ، وزيادة الوزن أثناء الحمل ، ومرض السكري من النوع 2، واحتشاء عضلة القلب ، ومتلازمة التمثيل الغذائي.. يرتبط الرضيع الخديج الذي لا يمكنه الحصول على حليب الثدي بزيادة خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء والقولون 

فوائد الرضاعة:

وقد ثبت أيضًا أن النساء اللائي يرضعن من الثدي يقل لديهن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري.
الأمهات اللائي رضعن من خلال الرضاعة الطبيعية لمدة تزيد على 23 شهرًا لديهن مخاطر أقل لحدوث احتشاء عضلة القلب مقارنة بالنساء اللائي لم يرضعن من قبل.
 

نهاد أبوالقمصان الرضاعة الطبيعة المجلس القومى لحقوق الإنسان الرضاعة الطبيعية للأم والرضع مخاطر السمنة التهابات الجهاز الهضمي التهاب الأذن الوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

التموين: صرف 300 جنيه دعمًا إضافيًا لهذه الفئات |فيديو

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات نهاد أبو القمصان.. تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية

هل الرضاعة تنقض الوضوء للمرأة؟.. دار الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

إعلام أمريكي يحذر من كارثة كبري بسبب قرار البيت الأبيض بشأن أوكرانيا

بعد تريند فتاة الأمير.. طفل يثير الجدل بلاصقة غريبة للأذنين ..اعرف الأضرار

نتيجة القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 بالاسم .. الآن

بعد صورة الكعبة .. تطور يصاحب هنا الزاهد مع إطلالاتها | شاهد

ذكرى وفاة البخاري .. اِعرف أكثر عن صاحب المسند الصحيح في السنة النبوية

جرأة جديدة لـ هيفاء وهبي تثير جدلا واسعا بإطلالة مثيرة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الست مش ملزمة ترضّع.. ماذا يحدث لطفلك في حال عدم الرضاعة الطبيعية؟

موجود بكل البيوت.. نوع من الزيوت يعالج سرطان الثدي والقولون

المنتجات منتهية الصلاحية ثروة .. إليك طرق الاستفادة منها في أغراض كثيرة

على المرجيحة.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الراقصة هندية: رفضت ارتداء الملابس المكشوفة بعد فريضة الحج.. وخعلت الحجاب لهذه الأسباب|فيديو

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

هندية: شقيقي قاطعني بسبب الرقص ولكنه لم يستحي الاقتراض من أمواله

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ