الست مش ملزمة ترضّع.. ماذا يحدث لطفلك في حال عدم الرضاعة الطبيعية؟

بعد أن أثارت تصريحات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نهاد أبوالقمصان الجدل حول تصريحاتها الآخيرة عن الرضاعة الطبيعية وعدم إلزام الأم بإرضاع أطفالها رغم كون الرضاعة الطبيعية كنز من الفوائد للأم والطفل.. فإليك مخاطر توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية لها ولرضيعها.

المخاطر الصحية لعدم الرضاعة الطبيعية للأم والرضع

تعد الرضاعة الطبيعية بدون إدخال سوائل تكميلية إضافية أو أطعمة صلبة هي الأفضل خلال الستة أشهر الأولى من العمر ويوصى بها لنمو الرضع وتطورهم على النحو الأمثل.

وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بالرضاعة الطبيعية لمدة عامين على الأقل لجميع الرضع.

المخاطر الصحية للرضع:

بالنسبة للرضع ، يرتبط عدم الرضاعة الطبيعية بزيادة معدل الإصابة بالأمراض المعدية ، فضلاً عن ارتفاع مخاطر السمنة لدى الأطفال ، ومرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، وسرطان الدم ، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.

مقارنة بالرضع الذين يرضعون من الثدي ، فإن الأطفال الذين يرضعون حليباً اصطناعياً يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بالأمراض المعدية في السنة الأولى من العمر.

قليل من المخاطر الأخرى التي يتعرض لها الأطفال حديثو الولادة يمكن أن تكون:

التهاب الأذن الوسطى

عدوى الجهاز التنفسي السفلي

التهابات الجهاز الهضمي

السمنة والأمراض الأيضية

التطور العصبي

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)

وفاة حديثي الولادة



المخاطر الصحية للأمهات:

بالنسبة للأمهات ، يرتبط عدم الرضاعة الطبيعية بخطر زيادة الإصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث ، وسرطان المبيض ، وزيادة الوزن أثناء الحمل ، ومرض السكري من النوع 2، واحتشاء عضلة القلب ، ومتلازمة التمثيل الغذائي.. يرتبط الرضيع الخديج الذي لا يمكنه الحصول على حليب الثدي بزيادة خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء والقولون

فوائد الرضاعة: