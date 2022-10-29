بدون فلتر.. هيفاء وهبى تصدم الجمهور بصورة من غير فوتوشوب|شاهد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبى ، خلال تواجدها مع سالم الهندي مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لمقر حفلها بمسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت هيفاء وهبي، في الصور بدون فلتلر او تظبيط للصورة وهو ما كشف عن تجاعيد فى وجهها و عدم نضارة بشرتها كما تطل على جمهورها دائما ، وهو ما استغربه رواد السوشيال ميديا معلقين:" هى دى الحقيقة من غير فوتوشوب".

وتألقت هيفاء وهبى مرتدية فستان لامع باللون الاسود محتشم احتراماً لتواجدها فى المملكة العربية السعودية، ومن الماحية الجمالية وضعت بعض مساحيق المكياج بلمسات البسيطة من الالوان الفاتحة، وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها .

وأعلنت روتانا عن طرح تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي، الليلة الخميس 20 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية.