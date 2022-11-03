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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال | نجل عمر الشريف يعلق على بيع مقتنيات والده في مزاد بفرنسا.. كريم فؤاد يتصدر تريند تويتر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
 

مسروقة.. نجل عمر الشريف يعلق على بيع مقتنيات والده في مزاد بفرنسا

أثار المنتج حسام علوان، الجدل حول عرض مقتنيات الفنان عمر الشريف بمزاد علني في فرنسا ديسمبر المقبل، ذلك عبرحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب في منشور: "أغرب حاجة كنت أتخيل أنها ممكن تتعرض للبيع : بالطو عمر الشريف و كروته البنكية و كارت عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات الخيل".

 

كريم فؤاد يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: أفضل جناح في الأهلي

تغنى جماهير النادي الأهلي بأداء لاعبيه في مباراة اليوم أمام الدخلية، بعد إحراز هدفين في أول 6 دقائق من المباراة.

وتصدر كريم فؤاد تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وجاءت التغريدات حوله؛ من أبرزها: أفضل جناح في الاهلي- مستر اسيست.


 بسبب 1.2 مليون دولار .. تهديد الإسماعيلي بإيقاف القيد الشتوي

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن مستجدات قضية إبراهيم حسن مع نادي النجوم.

وكتب “حتحوت" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.: "علمت أن لجنة الانضباط أصدرت قرارا بإمهال الإسماعيلي 30 يومًا، بدءًا من اليوم؛ لسداد مليون و200 ألف دولار إلى نادي النجوم، في قضية إبراهيم حسن؛ تنفيذًا لحكم الكاس. 

وأضاف حتحوت: و‏في حالة عدم السداد: إيقاف القيد الشتوي + إقامة 5 مباريات خارج ملعبه وبدون جمهور.

عمر الشريف الأهلى كريم فؤاد تريند تويتر

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