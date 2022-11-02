بسبب 1.2 مليون دولار .. تهديد الإسماعيلي بإيقاف القيد الشتوي

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن مستجدات قضية إبراهيم حسن مع نادي النجوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "علمت أن لجنة الانضباط أصدرت قرارا بإمهال الإسماعيلي ٣٠ يومًا بدءًا من اليوم، لسداد مليون و٢٠٠ ألف دولار لنادي النجوم في قضية (إبراهيم حسن)، تنفيذًا لحكم الكاس. ‏في حالة عدم السداد: إيقاف القيد الشتوي + إقامة ٥ مباريات خارج ملعبه وبدون جمهور".

هدد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إدارة النادي باللجوء إلى فسخ العقود خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة المستحقات.

وتابع ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة 102.2 FM: "هناك بعض من لاعبي الفريق لم تستطع صرف نسبة 25% من مقدم العقود حتى الآن".

وأضاف عمر ياسين: "لاعبو الفريق منحوا إدارة النادي مهلة من الوقت من أجل حل أزمة المستحقات، قبل اللجوء إلى الطرق القانونية لفسخ العقود".