رئيس نادي النجوم يعلن انتقال عمرو السيسي إلى الزمالك

أعلن محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، انتقال عمرو السيسي لاعب فريقه المعار لطلائع الجيش، إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد الطويلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" عبر اذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "أعلن رسميًا انتقال عمرو السيسي لنادي الزمالك، كما أبشر باقتراب انضمامه لمنتخب مصر، نظرًا لإمكانياته ومجهوده".



وأضاف: "كل لاعب يخرج من نادينا على سبيل الإعارة يكون شرطًا أساسيًا في عقده وجود بند الـ50%، من إعادة البيع هذا شرط أساسي لكل اللاعبين".



وأردف: "طبقًا للعرف المتبع في العالم أن يتحدث معي النادي المعار إليه اللاعب بشأن العرض المالي المقدم، ونتناقش حول وجود عروض أخرى بمقابل مادي أكبر".



وتابع: "لم استقبل أي عرض من الأهلي لضم اللاعب، العرض الذي قدمه لي الطلائع هو من الزمالك فقط، وكان يمكن أن اتحدث معهم بشأن إقامة مزايدة لعرض أكبر ولكننا نعمل مع مؤسسة محترمة".