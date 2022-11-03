التعاون: وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات

قالت رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يتم تنفيذها في جميع محافظات مصر كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضافت “المشاط”، أن هذا يؤكد على جدية الدولة للتعامل مع البُعد البيئي وتغيرات لمناخ وعكس الجهود والأنشطة والمبادرات الخضراء التي تم اطلاقها في دورة مؤتمر المناخ لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي قامت بتعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية، والتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة لتحول للاقتصاد الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن المبادرة تأتي تتويجًا للجهود المصرية بشان التغيرات المناخية يستهدف استخدام التكنولوجية الحديثة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.

وأكدت أنه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مضيفه ان ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.