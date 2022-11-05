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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت زي المحلات وبحشوات مختلفة عجينة قطنية

طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا الايطالي



 

طريقة عمل عجينة البيتزا الايطاليه، يعشق الجميع تناول البيتزا وبالأخص الجاهزة فى المطاعم والمحلات، فإذا كنت من عشاق البيتزا إليك أفضل طريقة لعمل البيتزا فى البيت زى المحلات وبحشوات مختلفة وعجينة قطنية للشيف هناء فهمي. 

 

المكونات لعمل البيتزا 
 

ثلاثة أكواب من الدقيق متعدد الاستعمال 
معلقة من الخميرة الفورية
ربع كوب زيت زيتون أو زيت نباتي.
معلقتين من السكر 
معلقة صغيرة ملح
ماء دافي للعجن. 
معلقة صغيرة من الزعتر المجفف ويمكن الاستغناء عنها 
 

طريقة عمل البيتزا 
 

نضع بعض الماء الدافئ مع السكر مع الخميرة ونتركها قليلا
أضيفي الزيت مع الدقيق مع الخلط جيدا 
أضيفي الزعتر والملح مع خليط الزيت والدقيق ثم نضيف الخميرة الذائبة الي الخليط ونبداء في العجن لمدة 5 دقائق 
نضيف الماء الدافئ يالتدريج حتي تتكون عجينة ناعمة متماسكة في شكل كرة كبيرة ونغطي العجين ونضعها في مكان دافيء  حتي تتخمر و يتضاعف حجمها.

  طريقة عمل صلصة البيتزا المميزة
 

المكونات:

كوبان من عصير الطماطم 
2 ملعقة كبيرة من الكاتشب
معلقتين من زيت الزيتون أو زيت نباتي 
بصلة صغيرة مفرومة ناعما 
5 فصوص ثوم مفروم 
ملح وفلفل و زعتر مجفف 
 

طريقة التحضير :
 

يوضع الزيت في وعاء عميق علي النار ويضاف البصل والثوم ويقلب حتي يأخذ لون ذهبي فاتح
يضاف عصير الطماطم ويقلب و يضاف الملح و الفلفل والزعتر وتترك عشرة دقائق حتى تتكثف الصلصة 
يضاف الكاتشب علي الصلصة قبل إغلاق النار مباشرة 
طريقة تحضير البيتزا المميزة 
 

المكونات :
 

مقدار من عجينة البيتزا 
مقدار من صلصة البيتزا 
زيتون أسود او أخضر شرائح 
فلفل أخضر مقطع حلقات 
بصل مقطع حلقات 
جبنة موتزريلا أو شيدر او رومي أو خليط منهم
حشوات اختيارية: لحمة مفرومة معصجة أو تونة مفتته أو جمبري أو فراخ مسلوقة مقطعة أو مشروم أو سوسيس   
 

طريقة التحضير :
 

تفرد عجينة البيتزا في صينية مدهونة زيت وبسمك مناسب
توضع صلصة البيتزا علي العجين ونراعي الا نضع كمية كبيرة 
يوضع الزيتون والفلفل والبصل بصورة جميلة  ويضاف الجبن المبشور هذا اول نوع بيتزا
اذا كنتي تريدين إضافة حشوة مميزة ضعي الصلصة ثم الحشوة ثم الفلفل والبصل والزيتون والجبن المبشور
توضع في الفرن علي 200  درجة لمدة 15 دقيقة او حتي تنضج ثم توضع تحت الشواية دقائق معدودة وبالف هنا .

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