بترسم بفمها.. بسملة بنت أسوان تتحدى إعاقتها بطريقة عجيبة.. شاهد

في كل يوم ، وفى كل محافظة نجد هناك الكثير من أبناء مصرنا الحبيبة ، من أصحاب المواهب والقدرات التى تستحق العمل على تنميتها ، ودعمها للآخذ بيدها إلى طريق النجاح والتميز .

وفى هذا الإطار يلقى موقع " صدى البلد " الضوء على أحد المواهب الأسوانية للطفلة المعجزة "بسملة محمد فخرى" 10 سنوات، ابنة أسوان التى لم تمنعها إعاقتها من تنمية موهبتها حيث تقوم بإصرار وعزيمة الأبطال بتحدى إعاقتها في الأطراف لتقوم بممارسة هواية الرسم من خلال الرسم بفمها لتسطر قصة نجاح وتجربة فريدة من نوعها .

الطفلة المعجزة

بترسم بفمها.. بسملة " أبنة أسوان " تتحدى اعاقتها بطريقة عجيبة

وكانت الطفلة المعجزة بسملة قد أصيبت بمرض ضمور الأطراف منذ ولادتها بدأت في إجراء عمليات جراحية حيث خضعت لـ 14 عملية جراحية متتالية ، ولكن تحتاج أيضاً إلى إجراء عمليات أخرى خارج مصر عندما تتوفر الظروف المالية لذلك.

وعن أبرز إنجازتها قالت " بسملة " بأنها حصلت على المركز الأول فى ملتقى "أولادنا" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من بين ممثلي 37 دولة، كما حصلت على جائزة "مصر فى عيون أبنائها"، وشاركت فى معرض "مصر فى عيون إيطاليا" بروما، بالإضافة إلى تكريم السفير الهندى لها بميداليات فضية وبرونزية ضمن معرض "لمحات من الهند" ، وأنها تشارك حالياً في مشروع الهوية البصرية الذى نفذته وتنفذه محافظة أسوان .

وتحدثت الطفلة بسملة عن قصة كفاحها ونجاحها قائلة بأن موهبتها بدأت فى الرسم مبكرًا، واستطاعت بمساعدة والدها ووالدتها أن تتقدم فى الرسم بصورة كبيرة رغم إصابتها بمرض ضمور الأطراف، وعجزها عن مسك القلم بيدها.

بريشة وقلم رصاص

بترسم بفمها.. بسملة " أبنة أسوان " تتحدى اعاقتها بطريقة عجيبة

وأشارت الطفلة المعجزة بأنها تعتمد على فمها فى الإمساك بالريشة والقلم الرصاص والألوان، للبدء فى الرسم والدخول فى عالم من الإبداع لإخراج لوحات فنية بدقة عالية، وهو ما ساهم فى لفت أنظار كثير من الناس إليها بعد إعجابهم بلوحاتها وقدرتها على الرسم وحصولها على جوائز عديدة من خلال الاشتراك فى المسابقات الفنية المختلفة.

وقد نالت " بسملة " استحسان وإعجاب الجميع، وفي مقدمتهم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الذى انبهر بموهبتها ومهارتها الفريدة فى ممارسة فن الرسم بإمساك القلم بالفم على الرغم من إصابتها بضمور فى أطراف اليدين والساقين، وذلك أثناء افتتاحه معرض العلوم والهندسة بقصر الثقافة.

كما أكد اللواء أشرف عطية دعم المحافظة اللامحدود لهذه النماذج المشرفة لأسوان، والتى تعكس العزيمة والإرادة الصلبة فى مواجهة ظروفها المرضية ، فيما أهدت بسملة، خلال لقائها بمحافظ أسوان لوحة فنية قامت برسمها خلال دقائق معدودة لتؤكد موهبتها الفذة.