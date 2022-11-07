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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

دروجبا
دروجبا

حقيقة إسلام ديديه دروجبا مهاجم كوت ديفوار وفريق تشيلسي الإنجليزي السابق، هو ما يبحث عنه كثير من الناس في الوقت الحالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا لـ دروجبا أكدوا من خلالها بأنه اعتنق الديانة الإسلامية.

ويُعد دروجبا من أفضل لاعبي كرة القدم الأفريقية على مر التاريخ، وقاد تشيلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2012.

حقيقة إسلام ديديه دروجبا

أما بالنسبة لحقيقة إسلام ديديه دروجبا، فإن المعلومة التي تحدثت عن اعتناقه الديانة الإسلامية، هي معلومة غير صحيحة.

ويعود أصل تلك الصور لزيارة دروجبا لإحدى المدن الإيفواري ( مدينة جيبرووا) بناءً على دعوة الشخص الذي يظهر بجانبه.

وحضر دروجبا تنظيم المدينة الإيفوارية بطولة لصالح التماسك الاجتماعي برعاية الوزيرة الإيفوارية بيلموند دوجو.

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