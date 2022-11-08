فيفا يختار ثابت وطنطاوي لإدارة إعلام كأس العالم بقطر

بعيدا عن عدم مشاركة منتخب مصر لكرة القدم ، في فعاليات كأس العالم 2022 بقطر، يبرز في سماء المحفل العالمي، نجمان مصريان في مجالهما، بعدما نالا ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمشاركة في تنظيم المونديال.

اختار فيفا الزميلان محمد ثابت، ومصطفى طنطاوي، للمشاركة في تنظيم فعاليات المونديال، كمنسقين إعلاميين للمباريات والمؤتمرات الصحفية للمونديال.

ويتولى ثابت إعلاميا عدة مباريات هامة أبرزها مباراة الافتتاح التي تجمع المنتخب القطري بنظيره الإكوادور يوم 20 نوفمبر الجاري.

كما حظى طنطاوي بثقة فيفا لإدارة عدة مباريات هامة في المحفل العالمي، مثل السعودية والأرجنتين، ومواجهة الكاميرون والبرازيل، والعديد من المباريات الهامة.

اعتاد محمد ثابت ومصطفى طنطاوي، على رفع اسم مصر عاليا في سماء المحافل الدولية خلال السنوات الماضية، حيث شغل الثنائي عدة مناصب دولية وإقليمية بارزة في مجال الإعلام.

تولى ثابت إدارة إعلام الاتحاد الإفريقي "كاف"، لعدة سنوات، كما يشغل حاليا إدارة الاتصال بالاتحاد الدولي "فيفا"، وسبق له إدارة مباراتي افتتاح ونهائي المونديال في وقت سابق، ليحظى مجددا بثقة فيفا لتولي تلك المسئولية.

ويعد طنطاوي واحدا من أبرز مسئولي الإعلام الرياضي، فهو المصري الوحيد الذي تم اختياره عضوا بلجنة خبراء الإعلام بالاتحاد الإفريقي "كاف"، كما أنه عمل مديرا للمركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم، وشارك في إدارة العديد من الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية، خلال السنوات الماضية.