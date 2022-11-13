أخبار التكنولوجيا|حافظ على باقتك.. كيفية التحكم في بيانات واتساب.. وأفضل هاتف شبابي من أوبو يمكنك شرائه في 2022

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



يبحث الكثيرون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم بسعر رخيص، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف يشكل شراء هاتف بمواصفات مناسبة أو جيدة عائقا كبيرا، وعلى الرغم من سيطرة الهواتف الرائدة “فلاجشيب” وكذلك المتوسطة والشبابية على الأسواق، إلا أن هناك هواتف رخيصة تضم معظم الإمكانات التي يحتاجها أى مستخدم.



يشتكي الكثير من مستخدمي واتساب WhatsApp من استهلاك نسبة كبيرة من بيانات الهاتف الخاصة بهم حتى دون أسباب واضحة، وبدون تحميل الكثير من البيانات، حيث تستهلك مكالمات واتسآب قدرا كبيرا من بيانات الهاتف إذا كنت تقوم باجراء مكالمات كثيرة، بالإضافة إلى إرسال واستقبال البيانات الأخرى.



سبب ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والإلكترونيات بشكل عام مشكلة كبيرة لدى قطاع كبير ، فأصبح البعض يبحث عن إمكانات أقل للمحافظة على نفس الميزانية المقررة لشراء هاتف أو جهاز ما، و امتنع البعض الآخر عن الشراء نظرا للارتفاع الكبير الذي تشهده الهواتف.



كشفت باحثة في مجال الأمن الإلكتروني بشركة جوجل أن الهاكرز قد استغلوا ثغرات أمنية في عدد من هواتف سامسونج، الأمر الذي سمح للمهاجمين بالحصول على امتيازات قراءة وكتابة kernel وكشف بيانات حساسة عن الهواتف.



أثار السعر العالمي لهواتف iPhone 14 صدمة كبيرة في الكثير من الدول لارتفاعها بشكل ملحوظ عن سابقتها، الأمر الذي جعل الكثيرين يعزفون عن شرائها، ولكن يبدو أن الارتفاع لسعر هواتف آيفون الرائدة سيمثل عائقا أكبر في المستقبل.



كشفت تسريبات، عن موعد إطلاق هواتف Vivo X90 الرائدة والقادمة من شركة فيفو الصينية، حيث ستنطلق الهواتف خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من المواصفات الكبيرة والمنافسة مع أفضل هواتف أندرويد الرائدة، حيث ستحصل على أداء جبار مع كاميرا وشاشة مميزة.