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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|حافظ على باقتك.. كيفية التحكم في بيانات واتساب.. وأفضل هاتف شبابي من أوبو يمكنك شرائه في 2022

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

1500 جنيه.. أرخص موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل


يبحث الكثيرون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم بسعر رخيص، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف يشكل شراء هاتف بمواصفات مناسبة أو جيدة عائقا كبيرا، وعلى الرغم من سيطرة الهواتف الرائدة “فلاجشيب” وكذلك المتوسطة والشبابية على الأسواق، إلا أن هناك هواتف رخيصة تضم معظم الإمكانات التي يحتاجها أى مستخدم.

 

حافظ على باقتك.. كيفية التحكم في بيانات واتساب WhatsApp


يشتكي الكثير من مستخدمي واتساب WhatsApp من استهلاك نسبة كبيرة من بيانات الهاتف الخاصة بهم حتى دون أسباب واضحة، وبدون تحميل الكثير من البيانات، حيث تستهلك مكالمات واتسآب قدرا كبيرا من بيانات الهاتف إذا كنت تقوم باجراء مكالمات كثيرة، بالإضافة إلى إرسال واستقبال البيانات الأخرى.

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل هاتف شبابي من أوبو يمكنك شرائه في 2022


سبب ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والإلكترونيات بشكل عام مشكلة كبيرة لدى قطاع كبير ، فأصبح البعض يبحث عن إمكانات أقل للمحافظة على نفس الميزانية المقررة لشراء هاتف أو جهاز ما، و امتنع البعض الآخر عن الشراء نظرا للارتفاع الكبير الذي تشهده الهواتف.

 


باحثة في جوجل: هذه الهواتف من سامسونج تعرضت لاستهداف الهاكرز


كشفت باحثة في مجال الأمن الإلكتروني بشركة جوجل أن الهاكرز قد استغلوا ثغرات أمنية في عدد من هواتف سامسونج، الأمر الذي سمح للمهاجمين بالحصول على امتيازات قراءة وكتابة kernel وكشف بيانات حساسة عن الهواتف.

 

أصبح شراؤها خياليا.. تسريبات صادمة بأسعار هواتف iPhone 15 القادمة


أثار السعر العالمي لهواتف iPhone 14 صدمة كبيرة في الكثير من الدول لارتفاعها بشكل ملحوظ عن سابقتها، الأمر الذي جعل الكثيرين يعزفون عن شرائها، ولكن يبدو أن الارتفاع لسعر هواتف آيفون الرائدة سيمثل عائقا أكبر في المستقبل.

 

تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف فيفو الرائدة Vivo X90.. مواصفات


كشفت تسريبات، عن موعد إطلاق هواتف Vivo X90 الرائدة والقادمة من شركة فيفو الصينية، حيث ستنطلق الهواتف خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من المواصفات الكبيرة والمنافسة مع أفضل هواتف أندرويد الرائدة، حيث ستحصل على أداء جبار مع كاميرا وشاشة مميزة.

 

 

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