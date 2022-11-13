1500 جنيه.. أرخص موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل

يبحث الكثيرون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم بسعر رخيص، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف يشكل شراء هاتف بمواصفات مناسبة أو جيدة عائقا كبيرا، وعلى الرغم من سيطرة الهواتف الرائدة “فلاجشيب” وكذلك المتوسطة والشبابية على الأسواق، إلا أن هناك هواتف رخيصة تضم معظم الإمكانات التي يحتاجها أى مستخدم.

ومن الهواتف الرخيصة التي تتميز بمواصفات جيدة تلبي معظم الاحتياجات الرئيسية للمستخدمين وأيضا بسعر رخيص، يأتي هاتف Nokia 3.1 Plus من نوكيا، والذي يعتبر سعره بمثابة صفقة كبيرة للمستخدمين نظرا لإمكاناته.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus

ويأتي هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6 بوصة بجودة +HD ودقة 720x 1440 بكسل، مع حجم 180 جرام، مع طبقة من زجاج Gorilla Glass 3 بحواف منحنية من الجانبين لحماية ضد الصدمات والخدوش، مع ألوان الأبيض و



ويقدم هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 بوصة، مع دقة HDR ، وكاميرا أخرى للعمق بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مع فلاش ليد LED أحادي، وتصوير الفيديو بجودة 1080 بيكسل، بجانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus بمعالج من نوع Mediatek MT6762 Helio P22 من شركة ميديا تيك مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 و 32 جيجا بايت مع 2 و 3 جيجا بايت رام لذاكرة الوصول العشوائي.

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus على بطارية جيدة بسعة 3500 مللي أمبير، ومنفذ شحن من نوع microUSB 2.0 ، كما يدعم مدخل السماعات التقليدي بقياس 3.5 مليمتر كما يدعم تقنية GPS والبلوتوث وشبكة واي فاي Wi-Fi 802.11 b/g/n مع خاصية Wi-Fi Direct .

سعر هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus

ويبدأ سعر هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus من حوالي 1500 جنيه، في السوق المصري، علما بأن السعر قد يختلف من متجر لآخر .



