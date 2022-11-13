عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

1500 جنيه.. أرخص موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل

أرخص موبايل تاتش
أرخص موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل

يبحث الكثيرون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم بسعر رخيص، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف يشكل شراء هاتف بمواصفات مناسبة أو جيدة عائقا كبيرا، وعلى الرغم من سيطرة الهواتف الرائدة “فلاجشيب” وكذلك المتوسطة والشبابية على الأسواق، إلا أن هناك هواتف رخيصة تضم معظم الإمكانات التي يحتاجها أى مستخدم. 

ومن الهواتف الرخيصة التي تتميز بمواصفات جيدة تلبي معظم الاحتياجات الرئيسية للمستخدمين وأيضا بسعر رخيص، يأتي هاتف Nokia 3.1 Plus من نوكيا، والذي يعتبر سعره بمثابة صفقة كبيرة للمستخدمين نظرا لإمكاناته. 

بأفضل إمكانات وأرخص سعر.. موبايل من نوكيا للفئة المتوسطة ينافس أوبو وشاومي

أرخص موبايل نوكيا في الأسواق بمواصفات تنافس أوبو وشاومي

مواصفات هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus  

 

ويأتي هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus  بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6 بوصة بجودة +HD ودقة  720x 1440 بكسل، مع حجم 180 جرام، مع طبقة من زجاج Gorilla Glass 3 بحواف منحنية من الجانبين لحماية ضد الصدمات والخدوش، مع ألوان الأبيض و 
 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus  كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0  بوصة، مع دقة HDR ، وكاميرا أخرى للعمق بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4  مع فلاش ليد LED أحادي، وتصوير الفيديو بجودة 1080 بيكسل، بجانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus  بمعالج من نوع Mediatek MT6762 Helio P22  من شركة ميديا تيك مع ذاكرة تخزين داخلية  بسعة 16 و 32 جيجا بايت مع 2 و 3 جيجا بايت رام لذاكرة الوصول العشوائي. 

 

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus على بطارية جيدة بسعة 3500 مللي أمبير، ومنفذ شحن من نوع microUSB 2.0 ، كما يدعم مدخل السماعات التقليدي بقياس 3.5 مليمتر كما يدعم تقنية GPS والبلوتوث وشبكة واي فاي Wi-Fi 802.11 b/g/n مع خاصية Wi-Fi Direct . 

 

سعر هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus 

 

ويبدأ سعر هاتف نوكيا Nokia 3.1 Plus من حوالي 1500 جنيه، في السوق المصري، علما بأن السعر قد يختلف من متجر لآخر . 

 

 


 

 

هواتف نوكيا ارخص هواتف نوكيا 2022 ارخص هواتف نوكيا اسعار هواتف نوكيا محدودي الدخل أرخص موبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

فيريرا يحسم موقفه النهائي من رحيل إمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد وصول الكرتونة لـ 50 جنيها.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

دعاء عجيب فى طلب الرزق .. واظب عليه كل يوم

سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 13-11-2022

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

1500 جنيه.. أرخص موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل

ما صفات أولياء الله الصالحين وكيف نكون منهم؟ علي جمعة يكشف الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في إطلالة رياضية جديدة.. شاهد

بسعر خيالي.. عرض صندل «ستيف جوبز» للبيع في مزاد علني

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ