بأفضل إمكانات وأرخص سعر.. موبايل من نوكيا للفئة المتوسطة ينافس أوبو وشاومي

يعد هاتف Nokia C31 من أحدث الهواتف الذكية التى أطلقتها نوكيا مؤخرا، حيث يقدم الهاتف عددا من الإمكانات المتميزة مع بطارية كبيرة تستمر حتى 3 أيام من الاستخدام، مع كاميرا خلفية ثلاثية وتصميم أنيق، بالإضافة إلى سعر مناسب للطبقة المتوسطة.

وتم إطلاق هاتف نوكيا Nokia C31 الشهر الماضي، في عدد من الأسواق، ومن المقرر إطلاقه في معظم الأسواق العالمية خلال الفترة القليلة الماضية، ويتمكن الهاتف بمنافسة عدد من هواتف أندرويد الذكية، من شركات مثل شاومي وأوبو وريلمي.

ويأتي هاتف نوكيا Nokia C31 بشاشة LCD مقاومة للمياه والغبار، قياس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ودعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت في ظهر الهاتف، مع تصميم تموج الماء ثلاثي الأبعاد لمنع علامات بصمات الأصابع، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، وفقا لـ Gizmochina .

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C31 كاميرا خلفية ثلاثية في اتجاه رأسي ، الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرتين مخصصتين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C31 بمعالج من نوع UNISOC SC9863A1 مقترنًا بـ PowerVR GE8322 ، مع شبكة الجيل الرابع 4G، ويستطيع أن يلبي المعالج بشكل أساسي الاستخدامات الروتينية اليومية المختلفة، كما يدعم الهاتف ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، مع ذاكرة عشوائية سعة 3 و 4 جيجا بايت رام.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia C31على بطارية سعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 واط، وبلوتوث 4.2 ، وواي فاي 4. كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس أسطوري مقاس 3.5 ملم ويتم شحنه عبر واجهة micro-USB، بالإضافة إلى وضع "توفير الطاقة" وكذلك وضع "توفير الطاقة الفائق" في حالة البطارية المنخفضة ، سيوفر الهاتف الطاقة عن طريق ضبط تأثير العرض المرئي وتقييد تطبيقات الخلفية لضمان عدم تأثر استخدام الوظائف الرئيسية للهاتف.

ويبلغ سعر هاتف نوكيا Nokia C31 حوالي 111 دولارًا أمريكيا في الأسواق العالمية، كما يصل سعره لحوالي 4 آلاف و 500 جنيه في السوق المصري، ويصل سعره في الإمارات العربية المتحدة لحوالي 920 درهم.