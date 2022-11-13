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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حافظ على باقتك.. كيفية التحكم في بيانات واتساب WhatsApp 

حافظ على باقتك..
حافظ على باقتك.. كيفية التحكم في بيانات واتساب WhatsApp 

يشتكي الكثير من مستخدمي واتساب WhatsApp من استهلاك نسبة كبيرة من بيانات الهاتف الخاصة بهم حتى دون أسباب واضحة، وبدون تحميل الكثير من البيانات، حيث تستهلك مكالمات واتسآب قدرا كبيرا من بيانات الهاتف إذا كنت تقوم باجراء مكالمات كثيرة، بالإضافة إلى إرسال واستقبال البيانات الأخرى. 

 

وبحسب موقع Android Authority فإنه يمكن لمستخدمي واتساب أن يقوموا بتعطيل خاصية Data and storage التي تؤدي إلى استهلاك باقة الإنترنت، كما تعطي للمستخدمين الفرصة بالتحكم بشكل أكبر من استهلاك بيانات الإنترنت. 

 

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منع واتساب من استهلاك بيانات الهاتف 

 

 اضغط على الثلاث نقاط الرأسية للوصول إلى الإعدادات Settings.للغاء تفعيل خاصية Data and storage 

 من الإعدادات انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage.

 ستظهر لك قائمة جديدة، أسفل تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول.

 من القائمة المنبقة يمكنك الاختيار بين الصور Photos، أو المقاطع الصوتية Audio، أومقاطع الفيديو Videos، والمستندات Documents

 قم بتحديد الخيار الذي تريده واضغط تم.

 

توقف عن التحميل التلقائي للصور والفيديو عبر بيانات الهاتف

WhatsApp storage and data download settings
واتساب WhatsApp

وهناك عدة طرق لحفظ البيانات في واتساب WhatsApp مع استمرار تلقي الإشعارات والرسائل، ويمكنك القيام بتعطيل قدرة التطبيق على تحميل الصور والفيديو على بيانات الهاتف، ويتم ذلك عبر الإعدادات ثم التخزين والبيانات ، ثم التمرير إلى التنزيل التلقائي للوسائط.

 

ويمكنك اختيار ما يتم تنزيله عندما تستخدم بيانات الهاتف أو شبكة Wi-Fi، حيث يمكنك ضبطه بحيث يتم إرسال الملفات الصوتية والملاحظات الصوتية فقط عبر بيانات الهاتف، مع مقاطع الفيديو ، على وجه الخصوص ، تستهلك بيانات ضخمة، لذلك نوصي بترك هذا بدون تحديد لبيانات الهاتف ما لم يكن لديك حد كبير. 

 

اعرف تفاصيل استخدامك لبيانات واتساب 

WhatsApp data usage
واتساب WhatsApp

وباستخدام أداة تعقب استخدام البيانات، مما يسمح لك بالحصول على تفصيل لاستخدام البيانات لكل تطبيق على حدة، ولكن واتساب يحتوي أيضًا على أداة تعقب متكاملة ، مما يمنحك نظرة فئة تلو الأخرى على استخدام البيانات.

 

للوصول إلى سجل استخدام بيانات واتساب، ستحتاج إلى زيارة الإعدادات ثم التخزين والبيانات ثم ادخل على استخدام الشبكة، وستجد هنا استخدام البيانات المتعلقة بـ Google Drive والتجوال ومكالمات واتساب وتحديثات الحالة والرسائل والوسائط والاستخدام العام. 

 

عرض تقسيم التخزين عن طريق الاتصال

 

يمكن أن تظهر وظيفة إدارة التخزين من خلال الإعدادات ثم التخزين والبيانات ثم إدارة التخزين، وستتيح لك هذه الميزة عرض ترتيب التخزين المستخدم بواسطة جهة الاتصال أو المجموعة، كما سيتم تصنيف هذا حسب جهة الاتصال أو المجموعة التي تستخدم أكبر مساحة تخزين على هاتفك.

 

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