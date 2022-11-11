واتساب يخلصك من الإزعاج للأبد.. ميزة ينتظرها الملايين

يمثل تطبيق واتساب WhatsApp أهمية قصوى في حياة المستخدمين اليومية، حيث يعتبر التطبيق الأكثر انتشارا واستخداما على مستوى العالم، حيث تتم من خلاله معظم الدردشة وإرسال وتلقي الرسائل المهمة في حياتنا اليومية، سواء تلك المتعلقة بالعمل أو الدراسة أو غيرها.

وكشفت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على ميزة مهمة للمستخدمين ومنتظرة من قبل الكثيرين منذ وقت طويل، وهي ميزة التخلص من الإزعاج الذي يتسبب فيه واتساب، والذي يشكل عامل ضغط نفسي وقلق كبير، خاصة إذا كان المستخدم يعتمد عليه بشكل أساسي.

وبحسب موقع Android Police فإن واتساب يختبر ميزة للتخلص من إزعاج إشعارات الرسائل المتكررة من مجموعات أو جروبات واتساب، حيث سيعمل التطبيق على كتم صوت المجموعات بشكل افتراضي.

ولن يهم إذا كنت نشطا على التطبيق أم لا فسيقوم واتساب بكتم صوت هذه المجموعات بشكل تلقائي، بدلا من كتمها، يدويًا إلى أجل غير مسمى، حيث سيتم كتم صوت أي جروبات تضم أكثر من 256 مشاركًا تلقائيًا بشكل افتراضي، ومع ذلك، يمكنك إلغاء كتم صوت المجموعة يدويًا إذا اخترت ذلك.

ومن المقرر أن يطلق واتساب قريبا ميزة التخلص من الإزعاج خلال الفترة القليلة القادمة لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، حيث تتوفر الميزة في الوقت الحالي من خلال الإصدار التجريبي 2.22.23.9 ، والتي اكتشفت بواسطة WABetaInfo.