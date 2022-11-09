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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. اعرف إزاي ترجع حسابك المسروق على واتساب

إعرف إزاي ترجع حسابك
إعرف إزاي ترجع حسابك المسروق على واتساب

يقع الكثيرون من مستخدمي واتساب في مأزق كبير يؤدي إلى اختراقهم فورا، وذلك عند إرسالهم أو مشاركتهم رمز التحقق الخاص بواتساب الذي يتلقونه عبر SMS أو رسالة نصية قصيرة، حيث يعد رمز التحقق هذا هو بوابة العبور إلى حساب واتساب وبالتالي سرقته و التحكم فيه بمجرد الحصول عليه. 

 

ومن المهم للغاية أن يرفض مستخدمو واتساب إرسال أو مشاركة رمز التحقق إذا طلب منهم من أى شخص حتى لو كان هذا الشخص صديق أو زميل، حيث يعتبر هذا الرمز شخصيا للغاية، وتؤدي مشاركته لعواقب وخيمة منها استخدام البيانات المهمة الموجودة في واتساب. 

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وفقا لـصحيفة Evening Standard البريطانية فإن هناك عددا من الخطوات التي يجب أن يقوم بها مستخدمو واتساب إذا تم اختراقهم بالفعل لاستعادة واسترداد حسابهم مرة أخرى: 
  

كيفية استرداد حساب واتساب WhatsApp الخاص بك

 

قم بتسجيل الدخول إلى واتساب باستخدام رقم هاتفك، ثم تحقق من خلال إدخال الرمز المكون من 6 أرقام الذي تتلقاه عبر SMS  أو الرسائل القصيرة، ثم تعرف على المزيد حول التحقق من هاتفك. 

 

أدخل رمز SMS المكون من 6 أرقام ، وسيتم تسجيل خروج الشخص الذي يستخدم حساب واتساب الخاص بك تلقائيًا.

 

سيُطلب منك أيضًا تقديم رمز تحقق من خطوتين، وإذا كنت لا تعرف رمز التحقق ، فربما يكون الشخص الذي يستخدم حساب واتساب الخاص بك قد قام بتمكين التحقق من خطوتين.

 

 في هذه الحالة، أنت بحاجة إلى الانتظار لمدة سبعة أيام قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول بدون رمز التحقق المكون من خطوتين. 

 

يرجى ملاحظة أنه تم تسجيل خروج الشخص الذي يستخدم حساب واتساب الخاص بك عندما أدخلت رمز SMS المكون من 6 أرقام.

 

إذا اشتبهت في أن شخصًا ما يستخدم حسابك من خلال WhatsApp Web / Desktop  على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، فمن المستحسن تسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر من هاتفك، ولحماية حسابك ، سيخطرك واتساب عندما يحاول شخص ما تسجيل حساب واتساب برقم هاتفك.

 

ماذا تفعل عند تلقي رمز التحقق من واتساب WhatsApp دون طلب؟

 

لحماية حسابك ، يرسل لك واتساب إشعارًا فوريًا عندما يحاول شخص ما تسجيل حساب واتساب برقم هاتفك، وللحفاظ على حسابك آمنًا ، لا تشارك رمز التحقق أبدًا مع أي شخص. 

 

عندما تتلقى مثل هذا الإشعار أو الإخطار ، فهذا يعني أن شخصًا ما أدخل رقم هاتفك وطلب رمز التسجيل، وهذا يحدث هذا إذا أخطأ المخترق أو الهاكر  في كتابة رقمك عند محاولة إدخال رقمه الخاص للتسجيل ، ويمكن أن يحدث أيضًا عندما يحاول شخص ما الاستيلاء على حساب واتساب الخاص بك.

 

إذا حاول شخص ما سرقة حساب واتساب الخاص بك ، فسيحتاج إلى رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة المرسل إلى رقم هاتفك،  بدون هذا الرمز ، لا يمكن لأي مستخدم يحاول التحقق من رقمك إكمال عملية التحقق واستخدام رقم هاتفك على واتساب، وبالتالي ، يظل حساب واتساب الخاص بك آمنًا.

 

 

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