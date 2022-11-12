تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف فيفو الرائدة Vivo X90.. مواصفات

كشفت تسريبات، عن موعد إطلاق هواتف Vivo X90 الرائدة والقادمة من شركة فيفو الصينية، حيث ستنطلق الهواتف خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من المواصفات الكبيرة والمنافسة مع أفضل هواتف أندرويد الرائدة، حيث ستحصل على أداء جبار مع كاميرا وشاشة مميزة.

وبحسب موقع GSMArena فإنه تم الكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف vivo X90 من خلال فيديو ترويجي تم تسريبه، حيث سيتم إصدار الهواتف في 22 نوفمبر، في حدث كبير في الصين، ومن المرجح أن يصل للأسواق العالمية بحلول العام المقبل 2023.

ويتضمن مقطع الفيديو “سكرين شوت” تكشف أن سلسلة vivo X90 ستكون جاهزة للطلبات المسبقة في الصين اعتبارًا من 14 نوفمبر القادم ، كما ستنطلق الهواتف مع سماعات TWS 3 في موعد الإطلاق 22 نوفمبر.

وسيأتي هاتف فيفو +Vivo X90 Pro ، والذي يعد النسخة الأكثر تميزا بشاشة قياس 6.78 بوصة فائقة الجودة من شركة سامسونج من نوع AMOLED E6 مع جودة شاشة 2K ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف فيفو +Vivo X90 Pro كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعر كاميرا من نوع IMX989V من شركة سوني، قياس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا تليفوتوجرافية مقربة بمنظار OmniVision OV64A مع دعم تقريب بصري 3.5x ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر للماكرو دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف فيفو +Vivo X90 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، أو معالج MediaTek Dimensity 9200 من شركة ميديا تيك، حيث قد يكون معالج ميديا تيك مخصص للسوق الصينية، أما معالج كوالكوم مخصص للسوق العالمية.

وسيحتوى هاتف فيفو +Vivo X90 Pro على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x سعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 512 جيجا بايت من السعة التخزينية، من نوع UFS 4.0 ، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.