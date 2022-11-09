فئة 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من فيفو لمحدودي الدخل بمواصفات مميزة

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الوقت الحالي، يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف عن هاتف ذكي يجمع بين المواصفات الجيدة مع سعر رخيص أو مناسب لإمكاناتهم المادية، ومع تنوع طرز الهواتف وفئاتها المختلفة يكون من الصعب تحديد هاتف مناسب.

وتطلق شركات الهواتف الذكية خصيصا عددا من الفئات التي تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر الرخيص والتي تكون مناسبة للشباب وكذلك محدودي الدخل، ويعد هاتف Vivo Y21e واحد من هذه الهواتف التي تضم معالج بأداء جيد للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية، مع مواصفات شاشة وكاميرا مميزة.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y21e

وجاء هاتف فيفو Vivo Y21e، بشاشة من نوع LCD مع هيكل مصنوع من البلاستيك، وبقياس 6.51 بوصة، مع جودة +HD ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة على جانب الهاتف، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية.



ويقدم هاتف فيفو Vivo Y21e، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا إضافية بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f / 2.4، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.



ويعمل هاتف فيفو Vivo Y21e، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع.



ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y21e، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 واط، يتم شحنها عبر منفذ Type-C، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وراديو FM ودعم OTG وبطاقات SIM نانو مزدوجة مع وضع الاستعداد المزدوج.

سعر هاتف فيفو Vivo Y21e

ويتوفر سعر هاتف فيفو Vivo Y21e في السوق المصري من حوالي 3 آلاف و 500 جنيه ، علما بأن السعر نسبي وقد يختلف من متجر لآخر.