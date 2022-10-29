فيفو تستعد لطرح +Vivo X90 Pro بمعالج Gen 2 وجودة شاشة 2K

تطلق شركة فيفو الصينية خلال الفترة المقبلة هاتف جديد من الفئة الرائدة تحت اسم +Vivo X90 Pro ، حيث سيصدر الهاتف بمواصفات فائقة تنافس عدد من أفضل هواتف الأندرويد في الأسواق، حيث سيحصل على تغييرات وتحسينات كبيرة.

مواصفات + Vivo X90 Pro

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو +Vivo X90 Pro سيأتي بشاشة من شركة سامسونج من نوع AMOLED E6 قياس 6.78 بوصة مع جودة شاشة 2K ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف فيفو +Vivo X90 Pro كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعر كاميرا من نوع IMX989V من شركة سوني، قياس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى مقربة بمنظار OmniVision OV64A مع دعم تقريب بصري 3.5x ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر للماكرو دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف فيفو +Vivo X90 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x سعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 512 جيجا بايت من السعة التخزينية، من نوع UFS 4.0 .

وسيحتوى هاتف فيفو +Vivo X90 Pro على بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، ، مع نظام التشغيل Android 13 المستند إلى OriginOS 3.0.