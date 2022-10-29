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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تستعد لطرح +Vivo X90 Pro بمعالج Gen 2 وجودة شاشة 2K

مواصفات Vivo X90
مواصفات Vivo X90 Pro

تطلق شركة فيفو الصينية خلال الفترة المقبلة هاتف جديد من الفئة الرائدة تحت اسم +Vivo X90 Pro ، حيث سيصدر الهاتف بمواصفات فائقة تنافس عدد من أفضل هواتف الأندرويد في الأسواق، حيث سيحصل على تغييرات وتحسينات كبيرة. 

مواصفات + Vivo X90 Pro

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو +Vivo X90 Pro سيأتي بشاشة من شركة سامسونج من نوع  AMOLED E6 قياس 6.78 بوصة مع جودة شاشة 2K ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة.  

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وسيقدم هاتف فيفو +Vivo X90 Pro كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعر كاميرا من نوع  IMX989V من شركة سوني، قياس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى مقربة بمنظار OmniVision OV64A مع دعم تقريب بصري 3.5x ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر للماكرو دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية  دقة 32 ميجابكسل. 

 

وسيعمل هاتف فيفو +Vivo X90 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x سعة  12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي،  وما يصل إلى 512 جيجا بايت من السعة التخزينية، من نوع UFS 4.0 .

 

وسيحتوى هاتف فيفو +Vivo X90 Pro على بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، ، مع نظام التشغيل Android 13 المستند إلى OriginOS 3.0.

 

 

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