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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من ريلمي لمحدودي الدخل

بـ 3 آلاف جنيه..
بـ 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من ريلمي لمحدودي الدخل

تقدم شركة ريلمي الصينية عددا من الهواتف الذكية التي تناسب محدودي الدخل، حيث تقدم هذه الهواتف إمكانات جيدة من مواصفات شاشة وكاميرا جيدة مع بطارية كبيرة ومعالج يقدم أداء مقبولا ، ومقارنة بهواتف المتوسطة أو الرائدة فإن هذه الهواتف تقدم سعرا يعتبر رخيصا للغاية. 

 

ويعد هاتف Realme C30 واحدا من أفضل الهواتف الذكية من شركة ريلمي التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة، والتي تناسب محدودي الدخل، حيث يقدم الإمكانات التقنية الأساسية التي يحتاجها المستخدم، وفيما يلي نعرض سعر الهاتف ومواصفاته : 

  

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مواصفات هاتف ريلمي Realme C30 

 

جاء هاتف ريلمي Realme C30 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع  LCD، وبدقة عرض HD Plus، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتز في الثانية، مع نوتش في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.  

 

ويقدم هاتف ريلمي Realme C30 كاميرا خلفية واحدة فقط بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل، مع فلاش LED، كما يحتوي الهاتف على  بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 10 واط.

  

ويعمل هاتف ريلمي Realme C30، بمعالج من نوع UNISOC T612، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة  2 و 3 و 4 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجا بايت من نوع UFS 2.2. 

 

كما يوفر هاتف ريلمي Realme C30 تقنية الجيل الرابع 4G، ويدعم واي فاي أحادي النطاق و Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى ذلك يتميز بمنفذ شحن MicroUSB ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر، وفتحة بطاقة MicroSD مخصصة، مع اللونين الأزرق الفاتح والأخضر. 

 


سعر هاتف ريلمي Realme C30 

 

ويبدأ سعر هاتف ريلمي Realme C30 في السوق المصري من حوالي 3 آلاف جنيه مصري.    

 

 



 

 

 

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