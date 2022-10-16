عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل وأرخص موبايل نوكيا ينافس شاومي وريلمي في 2022

أفضل وأرخص موبايل
أفضل وأرخص موبايل نوكيا ينافس شاومي وريلمي في 2022

أطلقت شركة HMD Global المسئولة عن العلامة التجارية Nokia نوكيا ، هاتف Nokia C31 منخفض التكلفة في الصين، وذلك بعد إطلاقه في بعض الدول الشهر الماضي، وذلك مع مجموعة من الهواتف الأخرى Nokia G60 5G و Nokia X30 5G ذات الأسعار الرخيصة أيضا، ومن المتوقع أن تنطلق هذه الهواتف في الأسواق العالمية قريبا.

سعر ومواصفات هاتف Nokia C31

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C31 بمعالج من نوع UNISOC SC9863A1 مقترنًا بـ PowerVR GE8322 ، مع شبكة الجيل الرابع 4G، ويستطيع أن يلبي المعالج بشكل أساسي الاستخدامات الروتينية اليومية المختلفة، كما يدعم الهاتف ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، مع ذاكرة عشوائية سعة 3 و 4 جيجا بايت رام، وفقا لموقع جيز مو شينا التقني. 

ويأتي هاتف نوكيا Nokia C31  بشاشة LCD مقاومة للمياه والغبار، قياس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ودعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت في ظهر الهاتف،  مع  تصميم تموج الماء ثلاثي الأبعاد لمنع علامات بصمات الأصابع، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

بأفضل إمكانات وأرخص سعر.. موبايل من نوكيا للفئة المتوسطة ينافس أوبو وشاومي

شكلنا هنرجع لأول الألفينات.. نوكيا تستعيد مجدها من جديد

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia C31 على بطارية سعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 واط، وبلوتوث 4.2 ، وواي فاي 4.

كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس أسطوري مقاس 3.5 ملم ويتم شحنه عبر واجهة micro-USB، بالإضافة إلى وضع  "توفير الطاقة" وكذلك وضع "توفير الطاقة الفائق" في حالة البطارية المنخفضة ، سيوفر الهاتف الطاقة عن طريق ضبط تأثير العرض المرئي وتقييد تطبيقات الخلفية لضمان عدم تأثر استخدام الوظائف الرئيسية للهاتف. 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C31 كاميرا خلفية ثلاثية في اتجاه رأسي ، الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرتين مخصصتين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. 

ويبلغ سعر هاتف نوكيا Nokia C31 حوالي 111 دولارًا أمريكيا في الأسواق العالمية (ما يعادل 2200 جنيه مصري).

نوكيا Nokia Nokia C31 ارخص هواتف نوكيا 2022 مميزات هاتف نوكيا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مأساة بالإسكندرية.. تأنيب الضمير يقود شاب للقفز من السادس بعد التسبب في موت أخيه

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك ينتشر بالأسواق يسبب السرطان

بعد ارتفاع الدواجن.. مفاجأة في أسعار البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

بـ 2500 جنيه فقط.. أحدث هاتف من «موتورولا» وينافس شاومي

لأول مرة بتصميم كلاسيكي وفخم.. أشيك وأفضل Smartwatch جديدة

مجانية وبدون نت.. أفضل ألعاب الرعب على الموبايل في 2022

Infinix تعلن إطلاق هاتف جديد بـ 2500 جنيه.. بأعلى المواصفات

بأقل من 6000 جنيه.. Honor تطلق أحدث هواتفها للطبقة المتوسطة

سرقة حسابات العملاء.. غرامة 1.9 مليون دولار على شركة SHEIN لصالح ولاية نيويورك

مش محتاج تحوش.. أحدث هاتف من Honor بـ3000 جنيه بس

تحديث جديد من واتساب هيعمل طفرة في الجروبات ..الطريقة هنا

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع البرازيلي جيوفاني سانتانا

شرف للنادي.. أمير مرتضى منصور يعلق على تجديد عقد فيريرا

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى لمستشفى 500500 للأورام 

خاص.. دوديك: أتذكر هيثم فاروق وقدمه القوية ومشاجرته مع زميلنا في فينورد

أمير مرتضى منصور: تعديل عقود عبد المجيد ونيمار.. ونرفض التسويات مع كهربا

براءة حسن شاكوش في اتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مرئي.. تعرف على الفرق بين البكتيريا والفيروسات

لامع وجريء.. مي عمر تثير الجدل بفستان عيد ميلادها| شاهد

لن تتوقع.. طريقة واحدة فقط لحماية الأطفال من الحصبة

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

فيديو

مخدرات أم ثلج.. احتفال أحمد عبد القادر بعد هدفه يسبب أزمة

شابان متهوران يقلدان سائق طريق السويس.. فيديو جراف

تورمت عينيها.. ماذا حدث لـ غادة عبد الرازق داخل منزلها

تحذير عاجل.. تقلبات جوية وأمطار قوية بالمحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ