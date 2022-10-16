أفضل وأرخص موبايل نوكيا ينافس شاومي وريلمي في 2022

أطلقت شركة HMD Global المسئولة عن العلامة التجارية Nokia نوكيا ، هاتف Nokia C31 منخفض التكلفة في الصين، وذلك بعد إطلاقه في بعض الدول الشهر الماضي، وذلك مع مجموعة من الهواتف الأخرى Nokia G60 5G و Nokia X30 5G ذات الأسعار الرخيصة أيضا، ومن المتوقع أن تنطلق هذه الهواتف في الأسواق العالمية قريبا.

سعر ومواصفات هاتف Nokia C31

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C31 بمعالج من نوع UNISOC SC9863A1 مقترنًا بـ PowerVR GE8322 ، مع شبكة الجيل الرابع 4G، ويستطيع أن يلبي المعالج بشكل أساسي الاستخدامات الروتينية اليومية المختلفة، كما يدعم الهاتف ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، مع ذاكرة عشوائية سعة 3 و 4 جيجا بايت رام، وفقا لموقع جيز مو شينا التقني.

ويأتي هاتف نوكيا Nokia C31 بشاشة LCD مقاومة للمياه والغبار، قياس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ودعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت في ظهر الهاتف، مع تصميم تموج الماء ثلاثي الأبعاد لمنع علامات بصمات الأصابع، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia C31 على بطارية سعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 واط، وبلوتوث 4.2 ، وواي فاي 4.

كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس أسطوري مقاس 3.5 ملم ويتم شحنه عبر واجهة micro-USB، بالإضافة إلى وضع "توفير الطاقة" وكذلك وضع "توفير الطاقة الفائق" في حالة البطارية المنخفضة ، سيوفر الهاتف الطاقة عن طريق ضبط تأثير العرض المرئي وتقييد تطبيقات الخلفية لضمان عدم تأثر استخدام الوظائف الرئيسية للهاتف.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C31 كاميرا خلفية ثلاثية في اتجاه رأسي ، الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرتين مخصصتين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويبلغ سعر هاتف نوكيا Nokia C31 حوالي 111 دولارًا أمريكيا في الأسواق العالمية (ما يعادل 2200 جنيه مصري).