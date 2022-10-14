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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Infinix تعلن إطلاق هاتف جديد بـ 2500 جنيه.. بأعلى المواصفات

Infinix تطلق هاتف
Infinix تطلق هاتف جديد بـ 2500 جنيه..بأعلى المواصفات

كشفت شركة إنفينيكس Infinix عن اثنين من سلسلة Hot 20 من الهواتف الذكية ، التي تشتمل على هواتف Hot 20 5G و Hot 20s و Hot 20i. والآن ، عادت العلامة التجارية بطراز آخر من فئة Hot 20 يسمى Infinix Hot 20 4G ، الذي سنستعرض نظرة على مواصفاته ومميزاته.

 

سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 20 

يحتوي هاتف Infinix Hot 20 على شاشة نوع IPS LCD ضخمة قياس 6.82 بوصة مع فتحة نوتش، بدقة عرض 720 × 1640 بكسل وجودة HD + ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9 ، وتدعم الشاشة أيضًا معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، وفقا لموقع جيز مو شينا التقني.

يعمل هاتف Infinix Hot 20 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G85 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة MicroSD ، ويعمل Infinix Hot 20 على نظام التشغيل Android 12 OS وواجهة مستخدم XOS 10.6. 

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يحتوي هاتف Infinix Hot 20 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات عبر USB-C.  

يحتوي هاتف Infinix Hot 20 على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، وعدسة ذكاء اصطناعي AI ، وفلاش LED أحادي.

يأتي الهاتف مزودًا بميزات أمان مثل فتح الوجه وقارئ لبصمات الأصابع ، و تشمل الميزات الأخرى المتوفرة على الجهاز مكبرات صوت مزدوجة وبطاقة SIM مزدوجة و 4 G و Wi-Fi 802.11ac وBluetooth 5.0 و GPS ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر.

يتوفر هاتف Infinix Hot 20 بإصدارين ، 4 + 128 جيجابايت بسعر 126 دولار أمريكي (ما يعادل 2500 جنيه مصري)، أو 6 + 128 جيجابايت بسعر 142 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2800 جنيه مصري) في تايلاند، لكن لا توجد أي تفاصيل حول السعر الرسمي للهاتف في مصر.

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