بأقل من 6000 جنيه.. Honor تطلق أحدث هواتفها للطبقة المتوسطة

تتألق شركة هونر Honor الصينية هذه الأيام بإطلاق مجموعة من الهواتف المميزة ذات الأسعار المناسبة مع مجموعة من المواصفات الرائعة، وأطلقت اليوم هاتفها الذي تشوق محبيها حول العالم له، وهو هاتف Honor X40 GT.

مواصفات هاتف Honor X40 GT

يحتوي هاتف Honor X40 GT على شاشة قياس 6.81 بوصة، نوع IPS LCD ، بجودة FHD + ، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 480 هرتز.

ويوفر هاتف Honor X40 GT أيضًا تقنية تبريد رائعة مكونة من 8 طبقات من الجرافيت يمكنها تبريد درجة حرارة سطح الهاتف بما يصل إلى 1 درجة مئوية، و يعمل الهاتف بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 أو 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت.

ويقدم هاتف Honor X40 GT كاميرا رئيسية خلفية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم هاتف Honor X40 GT بطارية قوية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقوة 66 وات، بالإضافة إلى أنه يعمل بواجهة Magic UI 6.1 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 12 .

سعر هاتف Honor X40 GT

يبدأ سعر هاتف Honor X40 GT من 290 دولارا أمريكيا (أي حوالي 5800 جنيه مصري) للإصدار سعة 8 + 256 جيجابايت، أو سعر 332 دولارا أمريكيا (أي حوالي 6600 جنيه مصري ) للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، وسيبدأ بيعه في الصين من 18 أكتوبر القادم، بينما لا توجد أي تفاصيل حول السعر الرسمي في مصر.