هونر تشوق لهاتفها المتميز Honor X40 GT بمواصفات جبارة.. صور

أطلقت شركة هونر الصينية إعلانا تشويقيا لهاتفها المميز القادم Honor X40 GT ، والذي تستعد الشركة لإطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيضم الهاتف تصميم جديد، مع عدد من التحسينات الكبيرة أبرزها البطارية الكبيرة والأداء القوي.

وبحسب موقع Gizmochina فإن الإعلان التشويقي لهاتف Honor X40 GT يظهر تصميم يحتوي على شاشة مثقبة، مع خطين عموديين باللون في المنتصف على ظهر الهاتف ، مع نمط محكم على كلا الجانبين، كما يضم الهاتف وحدة كاميرا مستديرة الشكل، وفي وسط وحدة الكاميرا توجد علامة GT التجارية.

هاتف Honor X40 GT

ومن المتوقع أن يأتي هاتف هونر Honor X40 GT يأتي بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتزفي الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاوم المياه.

هاتف هونر Honor X40 GT

وسيقدم هاتف Honor X40 GT كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية التى تأتى بدقة 32ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

هاتف هونر Honor X40 GT

وسيعمل هاتف Honor X40 GT بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع نسخة أخرى أرخص سعرا 4G ، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير،تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط..