عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تنافس آبل .. أفضل 5 هواتف للكاميرا لعام 2022

قائمة أفضل كاميرات
قائمة أفضل كاميرات الهواتف الذكية في DXOMark

تمكنت الشركات الكبرى تدريجيا من تحويل أذواق المستهلكين من الاهتمام بتصميم الهواتف الذكية إلى الأداء الخاص بها وجودة العرض وسرعة الشحن وحتى أداء الكاميرا، حيث كانت المنافسة في السابق تدور حول التصميمات الأفضل والأكثر جاذبية، ولكن كل هذا تغير وأصبحت كاميرا الهواتف الآن جزءا رئيسيا من الجهاز المحمول، لذلك يعد الهاتف الأفضل من لديه كاميرا قوية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، أصبحت كاميرات الهواتف الذكية أرضا تنافسية تتسابق فيها الشركات لجعل هواتفهم هي الأفضل من خلال إضافة مميزات قوية ودقة عالية إلى حجم البكسل، لهذا السبب، يدفعون جميعا بكاميرات هواتفهم الذكية لللتأكد من حصولهم على أعلى درجة تقييم وأنها تقدم أفضل الكاميرات في الصناعة.

 

الأرخص بـ 12 ألف.. أفضل هواتف أندرويد للألعاب في عام 2022

بأرخص سعر في السوق.. أفضل هواتف ريلمي تحت 5000 جنيه

 

أفضل 5 هواتف من حيث الكاميرا لعام 2022

تقدم معظم الهواتف الذكية الحديثة بعض الإمكانيات مثل تحسين البرامج وميزات التجميل وميزات الذكاء الاصطناعي، ومن بين معظم الأجهزة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، كشف مؤشر Dx0Mark، عن أفضل 5 هواتف ذكية حاصلة على أعلى درجات بناءً على أداء الكاميرا.

ويعد كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max أحدث الهواتف الرئيسية من آبل، والتي تأتي مزودة بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وبحسب القائمة المحدثة من تصنيف DXOMark، لأفضل الهواتف الذكية حسب درجة الكاميرا، يحتل أحدث هاتف آيفون المركز الثاني، بينما يتصدر Magic 4 Ultra  من هونر المركز الأول بالقائمة.

وحصد الهاتف الرائد للعلامة التجارية الصينية هونر Magic4 Ultimate، نتائج جيدة جدا في اختبار الأداء لمؤشر DXOMARK، حيث حققت الكاميرا مجموع نقاط 147 نقطة، وتتميز الكاميرا الرئيسية بمستشعر 50 ميجابكسل، والذي تفوق في الأداء على هاتف آبل iPhone 14 Pro.

وفي المركز الثاني جاء هاتف iPhone 14 Pro، والذي يأتي مزودا بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، والتي حصلت على عدد نقاط بلغ 139 نقطة، وكشف اختبار DXOMark، الذي خضع له الهاتف أن عدسة الكاميرا فائقة الجودة، يمكنها التقاط صور بدقة متناهية تميز بين درجات لون البشرة، ذات ألوان مبهجة وحيوية لكل من الصور والفيديو، بالإضافة لقدرتها الكبيرة على تقليل ضبابية الحركة، وإضافة تباين ممتاز مع مستوى عالي من التفاصيل.

ووفقا لتحليل DXOMark، يمكن للكاميرا الموجودة في هاتف هونر Magic 4 Ultra التقاط صور أفضل على الكاميرا الأساسية بالمقارنة مع هاتف آبل iPhone 14 Pro، وبالمثل، عندما يتعلق الأمر بقدرات التكبير، فإن Magic 4 Ultra يتقدم على آبل برصيد 151 نقطة، بينما حصل الأخير على 139 نقطة بسبب عدم وجود عدسة تكبير.

ويعد هاتف هواوي الرائد Huawei P50 Pro ثالث أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا لعام 2022، وفقا لمؤشر DXOMark، حيث حققت الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مجموع نقاط 143 نقطة، والتي تتميز بأداء التصوير الليلي الممتاز وتثبيت الصورة البصري من الدرجة الأولى.

وبينما يحتل هاتف iPhone 13 Pro المركز الرابع، وكلا من iPhone 13 Pro Max و Xiaomi Mi 11 Ultra المركزين الخامس والسادس، وبالمثل، يحتل هاتف هواوي Mate 40 Pro + وشاومي 12S Ultra المركزين السابع والثامن.

ويحتل كل من هواوي Mate 40 Pro وهاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra المرتبة التاسعة والعاشرة من قائمة أفضل كاميرات الهواتف الذكية في DXOMark.

 قائمة أفضل كاميرات الهواتف الذكية في DXOMark
الهواتف الذكية كاميرا الهاتف أداء الكاميرا كاميرا قوية كاميرات الهواتف الذكية iPhone 14 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

موضوعات متعلقة

تحويل النص إلى فيديو.. ميتا تطرح أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

4 موبايلات جديدة في أسبوع.. هذه الهواتف قادمة خلال أكتوبر

سعر ومواصفات Infinix Zero Ultra.. أول هاتف بالعالم يدعم الشحن 180 وات

دراسة صادمة.. 55٪ من تطبيقات أندرويد تسرق بياناتك

أخيرا.. تويتر يطرح الميزة الأهم والأكثر طلبا

خطوات سهلة لتسجيل الصوت على ويندوز 10 و 11

لمحدودي الدخل.. إنفينيكس تطلق هاتفا أنيقا بمواصفات منافسة

أنت في خطر على واتساب.. 6 نصائح يجب اتباعها لحماية حسابك ومعلوماتك

ترشيحاتنا

بفستان أسطوري.. شاهد| أول صور من حفل زفاف سالي عبد السلام

أحمد موسى عن انضمام 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا: بوتين يتحدى الغرب

كل ما تريد معرفته عن قانون زراعة الأعضاء .. عقوبات واشتراطات

بعد خلو مقعده بالبرلمان.. من هو النائب البديل لوزير التجارة والصناعة؟

رابعة وخامسة إبتدائي.. كل شيء عن نظام الدراسة والتقييم

بسعر يبدأ من 180 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك في مصر |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها الفارهة.. ياسمين صبري تثير الجدل من باريس| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب المجفف|النتيجة تذهلك

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

لو عندك الدورة الشهرية.. أعشاب للتخلص من الألم |تعرفي عليها

فيديو

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المالديف وماء زمزم| قائمة أمنيات صيدلي حلوان واللحظات الأخيرة قبل رحيله.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ