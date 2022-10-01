هونر تنافس آبل .. أفضل 5 هواتف للكاميرا لعام 2022

تمكنت الشركات الكبرى تدريجيا من تحويل أذواق المستهلكين من الاهتمام بتصميم الهواتف الذكية إلى الأداء الخاص بها وجودة العرض وسرعة الشحن وحتى أداء الكاميرا، حيث كانت المنافسة في السابق تدور حول التصميمات الأفضل والأكثر جاذبية، ولكن كل هذا تغير وأصبحت كاميرا الهواتف الآن جزءا رئيسيا من الجهاز المحمول، لذلك يعد الهاتف الأفضل من لديه كاميرا قوية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، أصبحت كاميرات الهواتف الذكية أرضا تنافسية تتسابق فيها الشركات لجعل هواتفهم هي الأفضل من خلال إضافة مميزات قوية ودقة عالية إلى حجم البكسل، لهذا السبب، يدفعون جميعا بكاميرات هواتفهم الذكية لللتأكد من حصولهم على أعلى درجة تقييم وأنها تقدم أفضل الكاميرات في الصناعة.

أفضل 5 هواتف من حيث الكاميرا لعام 2022

تقدم معظم الهواتف الذكية الحديثة بعض الإمكانيات مثل تحسين البرامج وميزات التجميل وميزات الذكاء الاصطناعي، ومن بين معظم الأجهزة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، كشف مؤشر Dx0Mark، عن أفضل 5 هواتف ذكية حاصلة على أعلى درجات بناءً على أداء الكاميرا.

ويعد كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max أحدث الهواتف الرئيسية من آبل، والتي تأتي مزودة بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وبحسب القائمة المحدثة من تصنيف DXOMark، لأفضل الهواتف الذكية حسب درجة الكاميرا، يحتل أحدث هاتف آيفون المركز الثاني، بينما يتصدر Magic 4 Ultra من هونر المركز الأول بالقائمة.

وحصد الهاتف الرائد للعلامة التجارية الصينية هونر Magic4 Ultimate، نتائج جيدة جدا في اختبار الأداء لمؤشر DXOMARK، حيث حققت الكاميرا مجموع نقاط 147 نقطة، وتتميز الكاميرا الرئيسية بمستشعر 50 ميجابكسل، والذي تفوق في الأداء على هاتف آبل iPhone 14 Pro.

وفي المركز الثاني جاء هاتف iPhone 14 Pro، والذي يأتي مزودا بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، والتي حصلت على عدد نقاط بلغ 139 نقطة، وكشف اختبار DXOMark، الذي خضع له الهاتف أن عدسة الكاميرا فائقة الجودة، يمكنها التقاط صور بدقة متناهية تميز بين درجات لون البشرة، ذات ألوان مبهجة وحيوية لكل من الصور والفيديو، بالإضافة لقدرتها الكبيرة على تقليل ضبابية الحركة، وإضافة تباين ممتاز مع مستوى عالي من التفاصيل.

ووفقا لتحليل DXOMark، يمكن للكاميرا الموجودة في هاتف هونر Magic 4 Ultra التقاط صور أفضل على الكاميرا الأساسية بالمقارنة مع هاتف آبل iPhone 14 Pro، وبالمثل، عندما يتعلق الأمر بقدرات التكبير، فإن Magic 4 Ultra يتقدم على آبل برصيد 151 نقطة، بينما حصل الأخير على 139 نقطة بسبب عدم وجود عدسة تكبير.

ويعد هاتف هواوي الرائد Huawei P50 Pro ثالث أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا لعام 2022، وفقا لمؤشر DXOMark، حيث حققت الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مجموع نقاط 143 نقطة، والتي تتميز بأداء التصوير الليلي الممتاز وتثبيت الصورة البصري من الدرجة الأولى.

وبينما يحتل هاتف iPhone 13 Pro المركز الرابع، وكلا من iPhone 13 Pro Max و Xiaomi Mi 11 Ultra المركزين الخامس والسادس، وبالمثل، يحتل هاتف هواوي Mate 40 Pro + وشاومي 12S Ultra المركزين السابع والثامن.

ويحتل كل من هواوي Mate 40 Pro وهاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra المرتبة التاسعة والعاشرة من قائمة أفضل كاميرات الهواتف الذكية في DXOMark.