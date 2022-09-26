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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأرخص بـ 12 ألف.. أفضل هواتف أندرويد للألعاب في عام 2022

أفضل هواتف أندرويد
أفضل هواتف أندرويد للألعاب في عام 2022

زاد تواجد هواتف الألعاب في الآوانة الأخيرة بصورة كبيرة، ومع اهتمام الكثيرين من عشاق ألعاب الفيديو الالكترونية بشرائها، زادت الشركات المصنعة لمثل هذا النوع من الأجهزة من المواصفات التي تقدمها، لتوفر تجربة مثالية في الأداء والمتعة، تنافس أجهزة الكمبيوتر.

وفي الوقت الحالي توجد مجموعة رائعة من هواتف الجيمينج، حيث تحتوي خيارات الهواتف الذكية المتاحة العديد من المواصفات القوية التي يجب توافرها في مثل هذه الأجهزة، من بينها قوة المعالج، وكي تحصل علي هاتف ألعاب متكامل، عليك أن تهتم ببعض المتطلبات لذلك سنوضح إليك فيما يلي أفضل هواتف الألعاب لعام 2022، بحسب ما ذكره موقع "androidpolice".

 

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أفضل هواتف أندرويد للألعاب في عام 2022


1. هاتف أسوس Asus ROG 6:

يعد ROG 6 هاتف ألعاب مميز للغاية، زوته شركة أسوس بمواصفات قوية وبرامج متوسطة، فهو يحتوي على برنامج قوي مدمج يجذب اللاعبين، بفضل بعض المزايا المدمجة بالشاشة، بالإضافة إلى أزرار التحكم الموجودة في إطارات الهاتف، وتشمل مواصفات الهاتف:

- المعالج: كوالكوم  Snapdragon 8+ Gen 1:

- الشاشة: AMOLED بقياس 6.78 بوصة، ودقة 2448 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 165 هرتز.

- الذاكرة: 12 + 256 جيجابايت.
- البطارية 6000 مللى أمبير+ شحن سريع 65 وات

- الكاميرا: بدقة 50 + 13+ 5 ميجابكسل.

- السعر: 1000 دولار (أي ما يعادل 19 ألف و600 جنيه مصري).

هاتف أسوس Asus ROG 6

2. هاتف شاومي Black Shark 5 Pro:

يعد Black Shark 5 Pro أحدث هاتف ذكي للألعاب من شاومي، وهو يتميز بمجموعة من محفزات الألعاب المنبثقة، مع نظام تبريد مطور للحفاظ على تشغيل الألعاب بسلاسة، وتشمل مواصفات الهاتف ما يلي:

- الشاشة: OLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1080 × 2400  بكسل، ومعدل عرض 144 هرتز.

- معالج: كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1.

- الذاكرة: 12 + 256 جيجابايت.

- البطارية: 4560 مللي أمبير، شحن سريع 120 وات.

- الكاميرا: بدقة 108 + 8 + 5 ميجابكسل.

- السعر: 800 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و600 جنيه مصري).

هاتف شاومي Black Shark 5 Pro

3. هاتف نوبيا Red Magic 7:

يعتبر هاتف نوبيا Red Magic 7، هو أرخص هواتف الألعاب المتاحة حاليا، ولكنه يتميز بأداء قوى للعب الألعاب بشكل مذهل، وتتضمن مواصفاته الآتي:

- الشاشة: AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 165 هرتز.

- المعالج: كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1.

- الذاكرة: 18 + 256 جيجابايت.

- البطارية: 4500 مللي أمبير، شحن سريع 65 وات.

- الكاميرا: بدقة 64 + 8 + 2 ميجابكسل.

- السعر: 629 دولار (أي ما يعادل 12 ألف و300 جنيه مصري).

هاتف نوبيا Red Magic 7
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