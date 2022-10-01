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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر رخيص ومواصفات جبارة.. هاتف ريلمي الجديد هيقلب الأسواق

هاتف قادم من ريلمي
هاتف قادم من ريلمي هيقلب الأسواق بسعره الرخيص

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تستعد قريبا لإطلاق هاتفها المميز Realme 10 ، والذي سيحصل على عدد من المواصفات الجبارة، بالإضافة إلى السعر الرخيص المناسب للفئة المتوسطة والشبابيبة، كما سيحصل الهاتف على تصميم أنيق للغاية. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف ريلمي القادم Realme 10 حصل بالفعل على الاعتماد من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC ، حيث تم رصد الهاتف مؤخرًا في العديد من مواقع الشهادات بما في ذلك مكتب المعايير الهندية BIS و IECEE و Indonesia Telecom وكذلك NBTC.    

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وسيحتوي هاتف ريلمي القادم Realme 10 على بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، كما سيحصل على إعداد كاميرا مزدوجة مع فلاش LED في الخلف، ونظام التشغيل أندرويد 12، وواجهة المستخدم للسوفت وير  Realme UI 3.0 . 

 

وسيعمل هاتف ريلمي القادم Realme 10 بمعالج من نوع MediaTek Helio G99 من شركة ميديا تيك، مع وحدة معالجة الرسومات Mali G57، كما سيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت. 

 

ومن المتوقع هاتف ريلمي القادم Realme 10 أن يصدر سعر هاتف ريلمي القادم Realme 10 بسعر يبدأ من حوالي 200 دولار أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 900 جنيه مصري، وذلك لأصغر نسخة. 

 

 

 

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