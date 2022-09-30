بميزات جبارة.. تسريبات تكشف أسعار هواتف شاومي الرائدة Xiaomi 12T

كشفت تسريبات أسعار هواتف شاومي الرائدة Xiaomi 12T والتي ستنطلق رسميا في 4 أكتوبر القادم، والتي ستضم عددا من الميزات الجبارة ، منها كاميرا فائقة وبطارية عملاقة، وتصميم شبابي مميز للغاية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi 12T سيأتي في 3 نسخ مختلفة وسيبدأ سعر نسخة 8/128 جيجا بايت من 580 يورو أى ما يعادل حوالي 11 ألف و 100 جنيه مصري، أما نسخة 8/256 جيجا بايت فستبدأ من 630 يورو أى ما يعادل حوالي 12 ألف جنيه مصري.

وبالنسبة لسعر النسخة المميزة من هاتف Xiaomi 12T Pro فسيبدأ من 770 يورو أى ما يعادل حوالي 15 ألف جنيه مصري لنسخة 8/256 جيجا بايت ، أما نسخة 12/256 فستبدأ من يورو أى ما يعادل حوالي 15 ألف و300 جنيه مصري.

وستعمل هواتف شاومي Xiaomi 12T بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع دعم لشبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G و Bluetooth و GPS و IR blaster، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع Hypercharge .

وستأتي هواتف Xiaomi 12T بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، وبدقة 1080×2400 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكذلك مقاومة للمياه والغبار.