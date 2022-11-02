عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكنك شراءه من «فيفو»|مواصفات وأسعار

لمحدودي الدخل.. أفضل
لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكنك شرائه من فيفو

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميًا، وأيضًا استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، يبحث الكثيرون عن هاتف ذكي يتوافق وإمكاناتهم وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم، وتخصص شركات الهواتف الذكية عددًا من الهواتف المتوسطة التي تناسب الشباب ومحدودي الدخل. 

ويعد هاتف فيفو Vivo Y21 واحدًا من هواتف فيفو المميزة التي توفر شاشة جيدة وكاميرا خلفية وأمامية مميزة مع بطارية كبيرة وأداء جيد، بالإضافة إلى سعره المناسب الذي يتوافق مع إمكانات الشباب، ومحدودي الدخل. 

فيفو تستعد لإطلاق iQOO 11 بمعالج 8Gen 2 وبطارية 5000 مللي أمبير| صور

فيفو تستعد لطرح +Vivo X90 Pro بمعالج Gen 2 وجودة شاشة 2K

لمحدودي الدخل.. أرخص موبايل من فيفو بمواصفات جبارة

تسريبات تكشف مواصفات هواتف فيفو الرائدة iQOO Neo 7 .. صور

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y21 

 

وجاء هاتف فيفو Vivo Y21، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، مع جودة HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، مع هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك. 

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y21، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، ويتوفر في لونين هما الأزرق والأبيض الماسي.

 

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y21، بمعالج من نوع ميدياتك Helio P35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي هاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ومنفذ شحن من نوع USB-C ، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، وتقنية البلوتوث 5.0، ومستشعر للبصمة مثبت على الجانب .

 

سعر هاتف فيفو Vivo Y21 في السوق المصرية 

 

ويتوفر سعر هاتف فيفو Vivo Y21  في السوق المصرية بحوالي 4 آلاف و500 جنيه مصري. 

 

 

الهواتف الذكية شركات الهواتف الذكية محدودي الدخل هواتف فيفو ارتفاع أسعار Vivo Y21 الهواتف المتوسطة أسعار الهواتف الذكية ارتفاع سعر الدولار هاتف فيفو Vivo Y21 سعر هاتف فيفو Vivo Y21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

ترشيحاتنا

بالأسماء| فيتوريا يضم 6 نجوم من الأهلي لـ منتخب مصر أمام بلجيكا

أمريكا تقضي بسجن زعيمة نساء داعش 20 عاما

لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكنك شراءه من «فيفو»|مواصفات وأسعار

سيبك من اللي في دماغك.. رسالة مجدي عبدالغني لـ إمام عاشور

فرج عامر: بعض الأندية اقترحت تشفير المباريات مقابل قيمة مادية

بينهم «ليوناردو دي كابريو».. أبرز الحضور المتوقعين بقمة المناخ في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتخذ قرارات بحكمة

برج العذراء.. حظك اليوم | العذراء 2 نوفمبر 2022: لن تكون أجواء المنزل جيدة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتبع حلمك

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ