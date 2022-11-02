لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكنك شراءه من «فيفو»|مواصفات وأسعار

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميًا، وأيضًا استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، يبحث الكثيرون عن هاتف ذكي يتوافق وإمكاناتهم وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم، وتخصص شركات الهواتف الذكية عددًا من الهواتف المتوسطة التي تناسب الشباب ومحدودي الدخل.

ويعد هاتف فيفو Vivo Y21 واحدًا من هواتف فيفو المميزة التي توفر شاشة جيدة وكاميرا خلفية وأمامية مميزة مع بطارية كبيرة وأداء جيد، بالإضافة إلى سعره المناسب الذي يتوافق مع إمكانات الشباب، ومحدودي الدخل.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y21

وجاء هاتف فيفو Vivo Y21، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، مع جودة HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، مع هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك.

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y21، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، ويتوفر في لونين هما الأزرق والأبيض الماسي.

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y21، بمعالج من نوع ميدياتك Helio P35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ومنفذ شحن من نوع USB-C ، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، وتقنية البلوتوث 5.0، ومستشعر للبصمة مثبت على الجانب .

سعر هاتف فيفو Vivo Y21 في السوق المصرية

ويتوفر سعر هاتف فيفو Vivo Y21 في السوق المصرية بحوالي 4 آلاف و500 جنيه مصري.