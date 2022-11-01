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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تستعد لإطلاق iQOO 11 بمعالج 8Gen 2 وبطارية 5000 مللي أمبير| صور

فيفو تستعد لإطلاق
فيفو تستعد لإطلاق iQOO 11 بمعالج 8Gen 2 وبطارية 5000 مللى

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الرائدة تحت اسم مع بداية العام المقبل 2023 تنافس فيها عدد من هواتف الأندرويد منها هواتف سامسونج و شاومي ووان بلس، حيث ستصدر الهواتف مع أفضل معالج قادم من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، ومعدل شحن 100 واط. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف فيفو iQOO 11 ستضم عددا من التقنيات الفريدة أهما معالج Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني القادم من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يقدم المعالج تغييرات كبيرة مع جودة أداء فائقة وتقليل السخونة.  

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ويتميز معالج Snapdragon 8 Gen 2 عددا من الإمكانات والقدرات الكبيرة، فبدلاً من استخدام نواة واحدة عالية السرعة وثلاثة أنوية متوسطة وأربعة أنوية منخفضة الطاقة، واختارت شركة كوالكوم نواة تطبيق عالية الطاقة تعمل بسرعة 3.36 جيجا هرتز ، وأربع أنوية متوسطة المدى تعمل بسرعة 2.80 جيجا هرتز ، وثلاثة أنوية صغيرة مع سرعات 2.02 جيجا هرتز.

هواتف فيفو iQOO 11
هواتف فيفو iQOO 11

وستأتي هواتف فيفو iQOO 11 الرائدة بشاشة كبيرة مسطحة مقاومة للمياه والغبار من نوع E6 AMOLED  قياس 6.78  بوصة، ،مع معدل تحديث متغير 144 هرتز في الثانية، وجودة QHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 .

هواتف فيفو iQOO 11
هواتف فيفو iQOO 11

وستقدم هواتف فيفو iQOO 11 الرائدة  كاميرا رئيسية GN5  دقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة الزاوية دقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 13 ميجا بيكسل،  مع كاميرا أمامية  دقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

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