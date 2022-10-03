سعر ومواصفات Vivo Y73t.. أحدث هاتف من فيفو للشباب بـ3700 جنيه فقط

كشفت شركة فيفو Vivo، عن سعر ومواصفات Vivo Y73t، أحدث هاتف منخفض الفئة يستهدف الشباب، بمجموعة من الإمكانيات المميزة مقابل سعر اقتصادي.



مواصفات هاتف فيفو Vivo Y73t

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يتميز هاتف فيفو Vivo Y73t، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس بواقع 180 هرتز.

وجاء هاتف فيفو Vivo Y73t، بكاميرا خلفية مزدوجة داخل جزيرة مستطيلة مع فلاش LED، تضم مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، وتأتي في نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة.

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y73t، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

ويحزم هاتف فيفو Vivo Y73t، بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، يمكنها شحن البطارية بنسبة 50 % في غصون 33 دقيقة.

ويحتوي الهاتف أيضا على، شريحتي اتصال وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، كما يحتوي على تقنية التعرف على الوجه Face Wake، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية Bluetooth 5.1، ومنفذ شحن من نوع USB-C.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y73t، في ثلاثة ألوان هي: الأسود والبرتقالي والأزرق، ويباع في الصين مقابل سعر يبدأ من 194 دولار (اي ما يعادل 3700 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.