عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو بتوفر لك.. إطلاق هاتف Vivo Y52t بسعر رخيص

هاتف فيفو Vivo Y52T
هاتف فيفو Vivo Y52T

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفا جديدا منخفض التكلفة ضمن سلسلة Y، وزودت الشركة هاتف Vivo Y52T، بمواصفات ممتازة مشابهة لتلك التي تقدمها أجهزة الفئة المتوسطة ولكن بسعر منافس في متناول يد الشباب الصغار.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز فيفو الجديد Vivo Y52T، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض HD+، وبدقة 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع.

 

موبايل تحفة للشباب.. سعر ومواصفات أحدث هواتف فيفو iQOO Z6 Lite

بسعر زهيد ومواصفات رائدة .. فيفو تطلق هاتف Vivo Y22

 

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y52T

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y52T، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700 المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، حتى ما يصل إلى 1 تيرابايت.

ولعشاق التصوير الفوتوغرافي، يمتاز هاتف Vivo Y52T، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، متصلة بمستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف فيفو Vivo Y52T

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y52T، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواسطة واجهة المستخدم Origin OS، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

وتشمل الميزات المتبقية في هاتف Vivo Y52T، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الـ Wi-Fi، وتقنية البلوتوث 5.1، ومنفذ شحن من نوع USB -C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويتميز الهاتف بمستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري.

سعر هاتف فيفو Vivo Y52T

ويتوفر Vivo Y52T، في ثلاثة خيارات للألوان الأسود والأزرق والأبيض المتدرج، وسيُطرح للبيع في الصين اعتبارا من 19 سبتمبر من خلال موقع الشركة الرسمي، وحددت فيفو سعر بيع الهاتف مقابل 185 دولار (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت. 

هاتف فيفو Vivo Y52T
فيفو Vivo Y52T فيفو Y52T سعر فيفو Y52T vivo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

أنا هموت ياصاحبي.. القصة الكاملة لإنهاء طفل حياته لخلاف مع شقيقته|تفاصيل مأساوية

موضوعات متعلقة

مميزات هتعجبك.. تكنو تطلق أحدث إصدارات عائلة Pop منخفض التكلفة

بـ2700 جنيه فقط.. موتورولا تطلق هاتفين جديدين لمحدودي الدخل

بطارية تدوم 20 ساعة.. سعر ومواصفات آيفون 14 في مصر والسعودية

موبايل أسطوري.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T

فئة الـ 4 آلاف جنيه.. أوبو تطلق هاتف Oppo K10X بتصميم أنيق

بسعر رخيص .. تعرف على أنحف هاتف ذكي في العالم

ترشيحاتنا

الملكة إليزابيث تجمع الأعداء.. تايوان تتلقى دعوة خاصة والصين ترسل ممثلا

كم تبلغ ثروة العائلة الملكية في بريطانيا؟

روسيا ومصادر الطاقة التقليدية والنووية.. فيديوجراف لـ معلومات الوزراء

لاعب جديد مفاجأة علي أعتاب الأهلي..تفاصيل

وزير الثقافة الفلسطيني يعفي الناشرين من دفع أجور المشاركة في معرض الكتاب

أعراض كارثية طويلة المدى.. احذر استخدام الهاتف في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوري دي بالذات جابت لي عرسان.. 10 إطلالات آثارت الجدل لـ ميريهان حسين|شاهد

شاهد.. خالد زكي يبكي بحرقة على وفاة زوجته

جريئة جدا.. جورجينا بإطلالة تثير الجدل رفقة كرستيانو | شاهد

صدمة خالد زكى أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو وصور

فيديو

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

شاهد.. خالد زكي يبكي بحرقة على وفاة زوجته

شاهد... عمرو الليثي ومنير مكرم في جنازة زوجة الفنان خالد زكي

صدمة خالد زكى أثناء تشييع جثمان زوجته.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ