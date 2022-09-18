فيفو بتوفر لك.. إطلاق هاتف Vivo Y52t بسعر رخيص

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفا جديدا منخفض التكلفة ضمن سلسلة Y، وزودت الشركة هاتف Vivo Y52T، بمواصفات ممتازة مشابهة لتلك التي تقدمها أجهزة الفئة المتوسطة ولكن بسعر منافس في متناول يد الشباب الصغار.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز فيفو الجديد Vivo Y52T، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض HD+، وبدقة 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y52T

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y52T، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700 المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، حتى ما يصل إلى 1 تيرابايت.

ولعشاق التصوير الفوتوغرافي، يمتاز هاتف Vivo Y52T، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، متصلة بمستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف فيفو Vivo Y52T

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y52T، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواسطة واجهة المستخدم Origin OS، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

وتشمل الميزات المتبقية في هاتف Vivo Y52T، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الـ Wi-Fi، وتقنية البلوتوث 5.1، ومنفذ شحن من نوع USB -C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويتميز الهاتف بمستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري.

سعر هاتف فيفو Vivo Y52T

ويتوفر Vivo Y52T، في ثلاثة خيارات للألوان الأسود والأزرق والأبيض المتدرج، وسيُطرح للبيع في الصين اعتبارا من 19 سبتمبر من خلال موقع الشركة الرسمي، وحددت فيفو سعر بيع الهاتف مقابل 185 دولار (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت.