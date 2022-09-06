أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية هاتفا جديدا بسعر مناسب ومواصفات فائقة تحت عنوان Vivo Y22، ويتميز الهاتف بغلاف خلفي جذاب ، وهو مقاوم لعلامات بصمات الأصابع والخدوش.

وبحسب موقع "جيز مو شينا " التقني تتضمن بعض الميزات الرئيسية لهاتف فيفو Y22 شاشة مميزة بمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية ومعالج قوي نوع Helio G85 وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل.



سعر ومميزات هاتف فيفو الجديد Y22



ينطلق هاتف فيفو Y22 بشاشة قياس 6.5 بوصة، نوع LCD، بجودة عرض HD + ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ويعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل Android 11 ، وواجهة مستخدم FunTouchOS 12 UI.

يحتوي هاتف فيفو Y22 على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويقدم هاتف فيفو من الظهر كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، مقترنة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED. يوفر الجهاز ميزات التصوير مثل الوضع الليلي (الأمامي والخلفي) ، والوضع الرأسي ، ووضع 50 ميجابكسل ، والبوكيه ، والماكرو ، والبانوراما ، والفاصل الزمني ، والتركيز التلقائي للعين.

يعمل هاتف فيفو Y22 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G85، مقترنا بسعة 4/6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 64 جيجا بايت / 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. ويدعم الهاتف ما يصل إلى 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الممتدة، كما يمكن توسعة ذاكرة التخزين الداخلية عبر بطاقة microSD.

.بسعر زهيد ومواصفات رائدة..فيفو تطلق هاتف Vivo Y22

يحتوي هاتف فيفو Y22 على بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 18 وات، و تشمل الميزات الأخرى 4G VoLTE ، و Wi-Fi 802.11ac ، و Bluetooth 5.0 ، و GPS ، ومنفذ USB-C ، ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر ، وميزة التعرف على الوجه ، وقارئ بصمات الأصابع ، ومعيار مقاوم للماء والغبار بتصنيف IPX4 / X5



ويتوفر الإصدار الأساسي من هاتف فيفو Y22 بسعة 4 و 64 جيجابايت بسعر 161 دولار أمريكي(ما يعادل حوالي 3000 جنيه مصري ).