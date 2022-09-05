ريلمي تستعد لطرح هاتف جديد للفئة المتوسطة

تستعد شركة ريلمي لإطلاق هاتف جديد سلسلة GT في الهند الذي يعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية، وينطلق هاتف Realme GT Neo 3T الجديد بميزات قوية وإمكانيات رائدة.

مميزات هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T

بحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني، يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 3T ، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية + HDR10.

يعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 8 جيجابايت، من نوع LPDDR5 +، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

يقدم هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T، بكاميرا خلفية ثلاثية، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

يحزم هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T، على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع 80 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12

سعر هاتف Realme GT Neo 3T

يتوفر هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T بسعر 380 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري).