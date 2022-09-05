عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تستعد لطرح هاتف جديد بأسرع شاحن في العالم

شاومي ستطرح هاتف
شاومي ستطرح هاتف جديد بأسرع شاحن في العالم

كشفت التسريبات أن شركة شاومي Xaiomi  الصينية ، تستعد لتطوير سرعة الشحن الخاصة بهواتفها القادمة لكي تأتي بقدرة 200 وات.

 

بحسب ما ذكره موقع "جيز شينا" التقني، في شهر يوليو الماضي، أصدرت شركة شاومي رسميًا هاتف Xiaomi 12S Ultra ، وهو الهاتف المحمول الرائد لشركة شاومي وأهم ما يميزه هو الكاميرا ويأتي مزودًا بمستشعر نوع Sony IMX989 كبير جدًا قياس 1 بوصة ، وتعد كاميراهاتف Xiaomi 12 Ultra أفضل من iPhone 13 ، إلا أن قدرته على الشحن السريع ليست الأعلى.

 

شاومي تحدث طفرة في عالم الشحن قريبا 

 

فعلى الرغم من تفوق شاومي في التصوير ، إلا أن أفضل هاتف من شاومي حتى الآن Xiaomi Mi 12S Ultraلا يتمتع بالشحن السريع، و يأتي هاتف Xiaomi 12S Ultra بسرعة شحن تبلغ 67 وات، ويعتبر هذا أقل من الشحن السريع بقدرة 120 وات الذي تستخدمه سلسلة Redmi Note 11T Pro الذي يعد من الهواتف في الفئة المتوسطة. 

 

لحسن الحظ وعدت الشركة العملاقة شاومي، أنه سيكون هناك العديد من الطرز بمئات الواط من الشحن السريع في العام المقبل،  وربما تحدث الشركة طفرة في عالم الشحن السريع ، مما يعني أن الشركة قد تطلق نماذج بشحن سريع بقوة 200 واط.

 

قدرات تصويرية خارقة يقدمها هاتف شاومي الرائد Xiaomi 12S Ultra

 

 

بالنسبة للقدرات التصويرية المتاحة الآن، يتمتع هاتف شاومي Xiaomi 12S Ultra، بقدرات تصويرية خارقة بفضل نظام شركة "لايكا" الجديد، المعروف باسم Summicron 1:1.9-4.1 - 13- 120 ASPH، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 50.3 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر ثالث واسع الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، تستخدم العدستان بدقة 48 ميجابكسل مستشعر سوني من نوع IMX586.

بـ 2000 جنيه فقط..هاتف مميز من شاومي في السوق خلال أيام

أحلى هدية.. أحدث موبايل Note من شاومي بـ 3000 جنيه

وتقدم Leica خبرتها في التصوير إلى هاتف Xiaomi 12S Ultra، من حيث تصميم البصريات وبرامج التصوير، حيث تعد العدسة الموجودة أمام المستشعر بقياس 1 بوصة، عبارة عن عدسة ذات عنصر 8P، والتي تعمل على معالجة مشكلات مثل التوهج والانحراف اللوني والظلال.

 

ويقدم هاتف شاومي الجديد 12S Ultra، كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويتمتع الهاتف بنوعان من أنماط التصوير الفوتوغرافي مثل Leica Authentic Look لالتقاط صور المناظر الطبيعية أوضح 3 مرات، مع التركيز على تباين الضوء والظل، وإضافة العمق إلى الصور، ووضع Leica Vibrant Look، المخصص لالتقاط صور غاية في الوضوح من حيث دقة التفاصيل والألوان.

 

ويمتلك هاتف شاومي الرائد القدرة على تصوير مقاطع الفيديو بجودة Dolby Vision HDR بدقة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، بالإضافة إلى ذلك يتمتع طراز 12S Ultra، بالقدرة على تصوير الصور بتقنية 10 بت في وضع RAW، مع مستوى مميز من تصحيح اللون.

شاومي Xaiomi Xiaomi 12S Ultra أسرع تقنية شحن أسرع شحن شاحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

بيذاكر فوق السطح| مفاجأة صادمة للمصريين في صورة طفل يتيم أثار تعاطف الملايين

مش قصتنا .. ضربة موجعة لـ كهربا من النادي الأهلي بسبب الزمالك

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

موضوعات متعلقة

بسبب الهاكرز .. حرب من نوع جديد في روسيا

شكلنا هنرجع لأول الألفينات.. نوكيا تستعيد مجدها من جديد

يستاهل الفلوس.. لأول مرة هواتف آيفون تتفوق على أندرويد بشراسة

أرخص هاتف ريلمي في السوق المصرية

اعرف الطريقة بسهولة.. كيفية تحويل ملفات Word  إلى PDF

بسعر مناسب.. Amazfit تطلق 2 من الـ Smartwatches بميزات جبارة

تحديث جديد من واتساب يخفي رقم موبايلك..الطريقة هنا

بـ 2000 جنيه فقط..هاتف مميز من شاومي في السوق خلال أيام

ترشيحاتنا

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة.. الإفتاء تجيب

الرئيس الأوكراني يحذر الأوروبيين: شتاء قاتم ينتظركم

رسالة عاجلة من وزارة الهجرة للطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا

احذر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة ممارسة مهنة العلاج النفسي بالمخالفة

سبب وشم كاظم الساهر وتفاصيل تعرضه للقتل في العراق.. فيديو

4000 جنيه مرتب.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية بالمئات| قدم بسرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيض اتجنن.. هل يصل سعر الكرتونة إلى 120 جنيها مع دخول المدارس؟

ازاي تفطر بـ 3 جنيه.. طريقة عمل أكلة شهية بالبطاطس

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

أسهل طريقة لـ تنعيم الشعر بـ 2 جنيه فقط

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ