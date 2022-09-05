شاومي تستعد لطرح هاتف جديد بأسرع شاحن في العالم

كشفت التسريبات أن شركة شاومي Xaiomi الصينية ، تستعد لتطوير سرعة الشحن الخاصة بهواتفها القادمة لكي تأتي بقدرة 200 وات.

بحسب ما ذكره موقع "جيز شينا" التقني، في شهر يوليو الماضي، أصدرت شركة شاومي رسميًا هاتف Xiaomi 12S Ultra ، وهو الهاتف المحمول الرائد لشركة شاومي وأهم ما يميزه هو الكاميرا ويأتي مزودًا بمستشعر نوع Sony IMX989 كبير جدًا قياس 1 بوصة ، وتعد كاميراهاتف Xiaomi 12 Ultra أفضل من iPhone 13 ، إلا أن قدرته على الشحن السريع ليست الأعلى.

شاومي تحدث طفرة في عالم الشحن قريبا

فعلى الرغم من تفوق شاومي في التصوير ، إلا أن أفضل هاتف من شاومي حتى الآن Xiaomi Mi 12S Ultraلا يتمتع بالشحن السريع، و يأتي هاتف Xiaomi 12S Ultra بسرعة شحن تبلغ 67 وات، ويعتبر هذا أقل من الشحن السريع بقدرة 120 وات الذي تستخدمه سلسلة Redmi Note 11T Pro الذي يعد من الهواتف في الفئة المتوسطة.

لحسن الحظ وعدت الشركة العملاقة شاومي، أنه سيكون هناك العديد من الطرز بمئات الواط من الشحن السريع في العام المقبل، وربما تحدث الشركة طفرة في عالم الشحن السريع ، مما يعني أن الشركة قد تطلق نماذج بشحن سريع بقوة 200 واط.

قدرات تصويرية خارقة يقدمها هاتف شاومي الرائد Xiaomi 12S Ultra

بالنسبة للقدرات التصويرية المتاحة الآن، يتمتع هاتف شاومي Xiaomi 12S Ultra، بقدرات تصويرية خارقة بفضل نظام شركة "لايكا" الجديد، المعروف باسم Summicron 1:1.9-4.1 - 13- 120 ASPH، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 50.3 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر ثالث واسع الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، تستخدم العدستان بدقة 48 ميجابكسل مستشعر سوني من نوع IMX586.

وتقدم Leica خبرتها في التصوير إلى هاتف Xiaomi 12S Ultra، من حيث تصميم البصريات وبرامج التصوير، حيث تعد العدسة الموجودة أمام المستشعر بقياس 1 بوصة، عبارة عن عدسة ذات عنصر 8P، والتي تعمل على معالجة مشكلات مثل التوهج والانحراف اللوني والظلال.

ويقدم هاتف شاومي الجديد 12S Ultra، كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويتمتع الهاتف بنوعان من أنماط التصوير الفوتوغرافي مثل Leica Authentic Look لالتقاط صور المناظر الطبيعية أوضح 3 مرات، مع التركيز على تباين الضوء والظل، وإضافة العمق إلى الصور، ووضع Leica Vibrant Look، المخصص لالتقاط صور غاية في الوضوح من حيث دقة التفاصيل والألوان.

ويمتلك هاتف شاومي الرائد القدرة على تصوير مقاطع الفيديو بجودة Dolby Vision HDR بدقة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، بالإضافة إلى ذلك يتمتع طراز 12S Ultra، بالقدرة على تصوير الصور بتقنية 10 بت في وضع RAW، مع مستوى مميز من تصحيح اللون.