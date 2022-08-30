فيفو تهدد عرش سامسونج و آيفون بهواتف خارقة وسعر رخيص

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية الرائدة عددا من الهواتف الذكية المميزة في الفترة الأخيرة التي تناسب الميزانيات المحدودة لكن بمميزات خارقة ، فكشفت الشركة عن هاتف V25 و V25 Pro منذ حوالي أسبوعين ، والآن أضافت الشركة هاتفا ثالثًا إلى السلسلة ، أطلق عليها اسم vivo V25e، وبذلك تدخل فيفو في منافسة شرسة مع شركات الهواتف العملاقة مثل سامسونج وشاومي.

سعر ومواصفات هاتف فيفو V25e

بحسب ما ذكره موقع "جي إس إم آرينا" التقني، ينطلق هاتف فيفو V25e بشاشة دقة FullHD + قياس 6.44 بوصة من نوع AMOLED ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية مع ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة، كما يحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع

فيفو تهدد عرش سامسونج و آيفون بهواتف خارقة بسعر رخيص

يقدم هاتف فيفو V25e كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية ، فتأتي الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع التثبيت البصري OIS، بجانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بجانب كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

يعمل هاتف فيفو V25e بواسطة معالج نوع Helio G99 SoC ، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم Funtouch OS 12 ، ويقترن الهاتف بسعة 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي ، و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD يمكنك توسيعها حتى 1 تيرابايت.

فيفو تهدد عرش سامسونج و آيفون بهواتف خارقة بسعر رخيص

جدير بالذكر أن الجزء الخلفي من هاتف فيفو V25e مغطى بزجاج Fluorite AG ، مع إصدار Sunshine Gold الذي يأتي بتصميم متغير اللون، يتغير لونه من الذهبي إلى البرتقالي تحت أشعة الشمس أو مصدر ضوء صناعي للأشعة فوق البنفسجية لإظهار ظلال شروق الشمس وغروبها.

يحزم هاتف فيفو V25e بطارية عملاقة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مشحونة عبر منفذ USB-C بسعة تصل إلى 44 وات، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى مثل معيار مقاومة الماء والهواء كتصنيف IP54 ، وجودة الصوت عالي الدقة، كما يأتي مزودًا بتقنية 4D Game Vibration لتجربة ألعاب غامرة أكثر.

يأتي هاتف فيفو V25e بألوان الذهبي و الأسود ، وهو متاح للطلبات المسبقة في ماليزيا مقابل 310 دولار أمريكي (أي حوالي ما يقرب من 6000 جنيه مصري)من خلال موقع vivo الرسمي.