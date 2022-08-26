بسعر خرافي..هاتف جديد من فيفو بمواصفات هائلة

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية هاتف جديد Vivo V25 Pro الأسبوع الماضي ، بمواصفات خارقة وسعر مميز.

يأتي هاتف فيفو V25 Pro بألوان مثل الأسود و الأزرق ولديه خياران للذاكرة - 8 جيجابايت / 128 جيجابايت و 12 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر 451 دولارًا أمريكيا (بسعر 8600 جنيه مصري)، و501 دولارًا أمريكيا ( حوالي 9600 جنيه مصري) على التوالي.

مميزات هاتف فيفو الجديد

سيكون هاتف فيفو V25 Pro الجديد مماثلا لهاتف Vivo S15 Pro ، حيث يحتوي هاتف فيفو المرتقب V25 Pro على شاشة مميزة نوع AMOLED، قياس 6.56 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ودقة عرض Full HD +، ومن المفترض أن توجد فتحة كبيرة في أعلى الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو.

يعمل هاتف فيفو الجديد V25 Pro بمعالج قوي من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، نوع Dimensity 1300 SoC ، ويعمل مع نظام تشغيل أندرويد 12 ، وواجهة مستخدم Funtouch OS 12.

يقدم هاتف فيفو V25 Pro كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل مع مستشعر Sony IMX766V ، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawideبدقة 12 ميجا بيكسل، بجانب وجود كاميرا لصور البورتريه بدقة 2 ميجا بيكسل، بلإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو.

كما يحتزم هاتف فيفو الرائع V25 Pro بطارية عملاقة سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، بجانب دعم فيفو للهاتف بشحن سريع بقوة 80 وات.

تشمل الميزات المتبقية في هاتف V25 Pro دعم شبكات الجيل الخامس 5G ومنفذ USB-C وبطارية عملاقة سعة 4830 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 66 وات.