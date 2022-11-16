عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مناسبة للطرق الوعرة| لامبورجيني هوراكان موديل 2024 ..صور

سيارة لامبورجيني
سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024

كشفت شركة لامبورجيني رسميا عن صور طرازها الجديد لامبورجيني هوراكان موديل 2024 نسخة ستيراتو، وذلك قبل إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري، وتعتمد سيارة لامبورجيني هوراكان على محرك بنزين.

سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024

تستمد سيارة لامبورجيني هوراكان قوتها من محرك 10 أسطوانات، وتمتلك هيكل خارجي عريض، ومصابيح LED إضافية على الصداد الأمامي، وقضبان سقف تحمل علامة ستيراتو.

سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024

تحتوي سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024 علي جزء منتفخ على سقف السيارة في الخلف، وصداد خلفي اعلي مشتت الهواء، ونظام تعليق مرئي، وتنانير جانبية سميكة، وحماية سفلية في الأمام والخلف .

أغلى سيارة من لامبورجيني بالإمارات موديل 2023 .. صور

سعر أسرع سيارة لامبورجيني بالإمارات 2023.. صور

سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024

تظهر سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024 باللون الكاكي وهو لون جديد في تشكيلة سيارات هوراكان، وبها لمسات حمراء للجسم تمتد على ملاقط مكابح لامبورجيني هوراكان، وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن  المواصفات الفنية الخاصة بسيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024 .

سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024

والجدير بالذكر انه اعتبارا من عام 2023 سيتم تزويد جميع سيارات لامبورجيني بالكهرباء، وسيتم اطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من لامبورجيني عام 2028 .

لامبورجيني هوراكان لامبورجيني هوراكان هوراكان موديل 2024 لامبورجيني هوراكان موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات| منافسة التوسان بـ 449 ألف جنيه .. ثبات سعر كاي ي X3 موديل 2023

سوق المستعمل| جيلي هاتشباك بـ 30 ألف جنيه

سوق المستعمل| كيا كوبيه بـ 48 ألف جنيه

سوق المستعمل| ريجاتا بـ 22 ألف جنيه ..صور

5 سيارات هاتشباك 2023 تبدأ من 41 ألف ريال سعودي ..صور

مواصفات بورشه ماكان موديل 2024 نسخة EV.. صور

أسعار بي إم دبليو M2 موديل 2023 فل أوبشن.. تفاصيل

تويوتا تكشف عن طرازها الهجين بريوس موديل 2023.. صور

ترشيحاتنا

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-11- 2022

66 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار البيض بالأسواق اليوم الأربعاء

نشاط للرياح وسقوط أمطار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-11- 2022

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الهجمات الصاروخية الروسية على كييف

3 ملفات هامة على طاولة الخطيب في الأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

في دقيقة ونصف.. أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية وتصحيحها

تدليك أصابع اليدين يخلصك من مشكلة صحية خلال 5 دقائق فقط

بمكون واحد من مطبخك يمكنك حرق دهون البطن العنيدة للأبد

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ