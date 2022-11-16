مناسبة للطرق الوعرة| لامبورجيني هوراكان موديل 2024 ..صور

كشفت شركة لامبورجيني رسميا عن صور طرازها الجديد لامبورجيني هوراكان موديل 2024 نسخة ستيراتو، وذلك قبل إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري، وتعتمد سيارة لامبورجيني هوراكان على محرك بنزين.
تستمد سيارة لامبورجيني هوراكان قوتها من محرك 10 أسطوانات، وتمتلك هيكل خارجي عريض، ومصابيح LED إضافية على الصداد الأمامي، وقضبان سقف تحمل علامة ستيراتو.
تحتوي سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024 علي جزء منتفخ على سقف السيارة في الخلف، وصداد خلفي اعلي مشتت الهواء، ونظام تعليق مرئي، وتنانير جانبية سميكة، وحماية سفلية في الأمام والخلف .
تظهر سيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024 باللون الكاكي وهو لون جديد في تشكيلة سيارات هوراكان، وبها لمسات حمراء للجسم تمتد على ملاقط مكابح لامبورجيني هوراكان، وحتي الأن لم يتم الإفصاح عن المواصفات الفنية الخاصة بسيارة لامبورجيني هوراكان موديل 2024 .
والجدير بالذكر انه اعتبارا من عام 2023 سيتم تزويد جميع سيارات لامبورجيني بالكهرباء، وسيتم اطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من لامبورجيني عام 2028 .