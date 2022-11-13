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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة من لامبورجيني بالإمارات موديل 2023 .. صور

لامبورجيني سيان FKP
لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2023

تمتلك شركة لامبورجيني الإيطالية اسطول ضخم من الطرازات القوية داخل السوق الاماراتي، ومازالت النسخة سيانFKP 37  تحتفظ بصدارة الاغلى سعرًا بين اسطول لامبورجيني المقدم بالامارات.

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سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2023 بالامارات 

 

يبلغ سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 2023 والتي تقدم عبر فئة واحدة بقيمة قدرها 13 ميلون و 590 ألف درهم.

لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2023

وتمتلك السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 2023 قدرات فنية عالية الاداء، حيث يمكنها الوصول من وضع السكون 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى مذهلة تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة.

لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2023

ولاشك ان هذه القدرات الفنية تستلزم محرك قوي، حيث تقدم السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2023 بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6500 سي سي، يستطيع ضخ 819 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 758 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي.

لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2023

وتأتي السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2023 بحزمة من تقنيات الامان وتشمل، كاميرا محيطة، وخاصية التحذير من مغادرة المسار، والتنبيه من النقاط العمياء، المساعدة على المنعطفات، مع حساسات حركة أمامية وخلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية المتطورة، مع محدد سرعات، ومجموعة من المكابح عالية الاداء.

لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2023

وتشمل مقصورة القيادة للسيارة عدة تجهيزات راقية، مثل جلد الكانترا الفاخر للمقاعد الرياضية، ونظام صوتي ترفيهي مميز، مع مقود حركة مغطى بالجلد، وعدة لمسات عصرية داخلية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة تعمل باللمس، مع خاصية التشغيل الذكي، ودخول السيارة بدون مفتاح.

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