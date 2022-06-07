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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة على النسخة الخارقة لامبورجيني افنتادور 2022 في البحرين .. صور

 لامبورجيني افنتادور
 لامبورجيني افنتادور موديل 2022

تمتلك شركة لامبورجيني الايطالية أسطولا ضخما وفريدا من السيارات القوية، والتي تتميز بقدرة هائلة على التسارع والانطلاق سواء كانت من نقطة الثبات أو اثناء المناورة، بالاضافة إلى التقنيات الفنية وعناصر مساعدة السائق، إلى جانب المظهر الخارجي الانيق والتجهيزات الداخلية المتميزة.

 لامبورجيني افنتادور موديل 2022

وتعد السيارة لامبورجيني افنتادور 2022 واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة داخل السوق البحريني حيث تقدم بمحرك 6500 سي سي مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 750 حصانا، و 690 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة بتقنية الدفع الكلي اوتوماتيكي الاداء.

 لامبورجيني افنتادور موديل 2022

كما حصلت السيارة على محرك اخر بنفس عدد الاسطوانات والسعة اللترية ولكنه قادر على انتاج قوة 770 حصانا، و 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.8 ثانية.

 لامبورجيني افنتادور موديل 2022

وترتكز السيارة لامبورجيني افنتادور 2022 على قاعدة عجلات طولها 2700 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4943 متر، و 2098 متر للعرض، و 1136 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر أوتوماتيكية زينون، ومصابيح نهارية LED.

 لامبورجيني افنتادور موديل 2022

وتضم السيارة لامبورجيني افنتادور 2022 انابيب عادم رياضية من الكروم، و جهاز للتحكم بمدى الاضاءة للمصابيح الامامية، و مقابض للابواب من الكروم، مع صمامات للطرق الوعرة، ونوافذ كهربائية، وسبيلر رياضي انيق، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز.

 لامبورجيني افنتادور موديل 2022

وتحتوي السيارة لامبورجيني افنتادور 2022 على مكيف هواء اوتوماتيكي، والتحكم في السرعة، وفرامل يد الكترونية، وجهاز ملاحة، ونظام صوتي وترفيهي، وزر تفعيل ايقاف المحرك، بالاضافة إلى حساسات مطر وركن، وسماعات لاسلكية، ومرايات تعتيم، والتحكم في الصوت عبر عجلة القيادة.

 

أسعار السيارة لامبورجيني افنتادور موديل 2022 في البحرين 

 

  • لامبورجيني افنتادور 2022 LP750-4 SV Roadster بقيمة قدرها 205 الف دينار.
  • لامبورجيني افنتادور 2022 LP770-4 Roadster بقيمة قدرها 220 الف دينار.
لامبورجيني شركة لامبورجيني افنتادور موديل 2022 السيارة لامبورجيني افنتادور موديل 2022

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