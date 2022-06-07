نظرة شاملة على النسخة الخارقة لامبورجيني افنتادور 2022 في البحرين .. صور

تمتلك شركة لامبورجيني الايطالية أسطولا ضخما وفريدا من السيارات القوية، والتي تتميز بقدرة هائلة على التسارع والانطلاق سواء كانت من نقطة الثبات أو اثناء المناورة، بالاضافة إلى التقنيات الفنية وعناصر مساعدة السائق، إلى جانب المظهر الخارجي الانيق والتجهيزات الداخلية المتميزة.

لامبورجيني افنتادور موديل 2022

وتعد السيارة لامبورجيني افنتادور 2022 واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة داخل السوق البحريني حيث تقدم بمحرك 6500 سي سي مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 750 حصانا، و 690 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة بتقنية الدفع الكلي اوتوماتيكي الاداء.

لامبورجيني افنتادور موديل 2022

كما حصلت السيارة على محرك اخر بنفس عدد الاسطوانات والسعة اللترية ولكنه قادر على انتاج قوة 770 حصانا، و 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.8 ثانية.

لامبورجيني افنتادور موديل 2022

وترتكز السيارة لامبورجيني افنتادور 2022 على قاعدة عجلات طولها 2700 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4943 متر، و 2098 متر للعرض، و 1136 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر أوتوماتيكية زينون، ومصابيح نهارية LED.

لامبورجيني افنتادور موديل 2022

وتضم السيارة لامبورجيني افنتادور 2022 انابيب عادم رياضية من الكروم، و جهاز للتحكم بمدى الاضاءة للمصابيح الامامية، و مقابض للابواب من الكروم، مع صمامات للطرق الوعرة، ونوافذ كهربائية، وسبيلر رياضي انيق، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز.

لامبورجيني افنتادور موديل 2022

وتحتوي السيارة لامبورجيني افنتادور 2022 على مكيف هواء اوتوماتيكي، والتحكم في السرعة، وفرامل يد الكترونية، وجهاز ملاحة، ونظام صوتي وترفيهي، وزر تفعيل ايقاف المحرك، بالاضافة إلى حساسات مطر وركن، وسماعات لاسلكية، ومرايات تعتيم، والتحكم في الصوت عبر عجلة القيادة.

أسعار السيارة لامبورجيني افنتادور موديل 2022 في البحرين