بالصور .. لامبورجيني أوروس S بحزمة تعديلات مميزة

تقدم شركة لامبورجيني العديد من الطرازات المختلفة داخل أسواق السيارات العالمية، مثل الايقونة هوراكان و افنتادور، إلى جانب النسخة سيان الخارقة، بالاضافة إلى السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام لامبورجيني أوروس.

وبعد ان كشفت لامبورجيني عن أحدث إصداراتها من النسخة بيرفورميت وقرينتها S Urus التي تتبع الايقونة أوروس، تمكنت احدى شركات تعديل السيارات والتي تدعى 1016 Industries من عمل تصور لبعض الترقيات للسيارة، حيث ظهرت بنسبة كبيرة على الهيكل الخارجي.

لامبورجيني اوروس S

محرك السيارة لامبورجيني أوروس S

احتفظت السيارة لامبورجيني اوروس S بنفس القدرات الفنية، حيث تمتلك محرك تيربو مزدوج ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، قادرا على انتاج قوة قدرها 657 حصانا، و850 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

لامبورجيني اوروس S

تعديلات خارجية مميزة لـ لامبورجيني أوروس S

حصلت السيارة لامبورجيني اوروس S على غطاء للمحرك يحتوي على العديد من اللمسات الخارجية مع استخدام ألياف الكربون، بالاضافة إلى صادم امامي يضم الكثير من الفتحات الهوائية، والتي تساعد بشكل كبير على تعزيز الحركة الديناميكية للسيارة.

لامبورجيني اوروس S

وتضم السيارة لامبورجيني اوروس S المعدلة جنوط رياضية مميزة يتراوح قياسها بين 23 و 24 بوصة ذات تصميم هندسي أنيق، بالاضافة إلى الكثير من اللمسات الخارجية المدعومة بالكاربون فايبر، مع عتبات جانبية بارزة، ورفارف امامية عريضة بنسبة 4.7 بوصة، إلى جانب بعض الترقيات الخاصة بالناحية الخلفية واسبويلر رياضي أعرض.

لامبورجيني اوروس S

يذكر ان سعر السيارة لامبورجيني اوروس S اجمالياً وصل إلى 193.076 دولار، بينما جاءت حزمة التعديلات بقيمة سعرية قدرها 40.915 دولار امريكي.