عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالصور .. لامبورجيني أوروس S بحزمة تعديلات مميزة

لامبورجيني اوروس S
لامبورجيني اوروس S

تقدم شركة لامبورجيني العديد من الطرازات المختلفة داخل أسواق السيارات العالمية، مثل الايقونة هوراكان و افنتادور، إلى جانب النسخة سيان الخارقة، بالاضافة إلى السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام لامبورجيني أوروس.

سعر لامبورجيني أوروس 2023 في السوق السعودي.. صور

النادرة "لامبورجيني كونتاش" تعود من جديد بلمسات خاصة .. صور

وبعد ان كشفت لامبورجيني عن أحدث إصداراتها من النسخة بيرفورميت وقرينتها S Urus التي تتبع الايقونة أوروس، تمكنت احدى شركات تعديل السيارات والتي تدعى 1016 Industries من عمل تصور لبعض الترقيات للسيارة، حيث ظهرت بنسبة كبيرة على الهيكل الخارجي.

لامبورجيني اوروس S

محرك السيارة لامبورجيني أوروس S

 

احتفظت السيارة لامبورجيني اوروس S بنفس القدرات الفنية، حيث تمتلك محرك تيربو مزدوج ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، قادرا على انتاج قوة قدرها 657 حصانا، و850 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

لامبورجيني اوروس S

تعديلات خارجية مميزة لـ لامبورجيني أوروس S

 

حصلت السيارة لامبورجيني اوروس S على غطاء للمحرك يحتوي على العديد من اللمسات الخارجية مع استخدام ألياف الكربون، بالاضافة إلى صادم امامي يضم الكثير من الفتحات الهوائية، والتي تساعد بشكل كبير على تعزيز الحركة الديناميكية للسيارة.

لامبورجيني اوروس S

وتضم السيارة لامبورجيني اوروس S المعدلة جنوط رياضية مميزة يتراوح قياسها بين 23 و 24 بوصة ذات تصميم هندسي أنيق، بالاضافة إلى الكثير من اللمسات الخارجية المدعومة بالكاربون فايبر، مع عتبات جانبية بارزة، ورفارف امامية عريضة بنسبة 4.7 بوصة، إلى جانب بعض الترقيات الخاصة بالناحية الخلفية واسبويلر رياضي أعرض.

لامبورجيني اوروس S

يذكر ان سعر السيارة لامبورجيني اوروس S اجمالياً وصل إلى 193.076 دولار، بينما جاءت حزمة التعديلات بقيمة سعرية قدرها 40.915 دولار امريكي.

لامبورجيني اوروس S
لامبورجيني اوروس S لامبورجيني أوروس لامبورجيني أوروس S السيارة لامبورجيني اوروس S سعر السيارة لامبورجيني اوروس S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 8-11-2022

أخبار التكنولوجيا| واتساب يتيح تعديل الرسائل بميزة سحرية جديدة.. وازاي تخلي موبايلك الآيفون متصل بـ الإنترنت لو اتسرق

إنترنت مجاني ومركز للكمبيوتر لخدمة ضيوف قمة المناخ.. فيديو

البيت هيقع علينا.. أرملة ببني سويف تستغيث: أعول 4 أيتام والمنزل مهدد بالسقوط| شاهد

إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها

الحظر وتجميد الأموال.. 5 عقوبات للكيانات الإرهابية في القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ