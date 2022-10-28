النادرة "لامبورجيني كونتاش" تعود من جديد بلمسات خاصة .. صور

استطاعت شركة لامبورجيني الايطالية، أن تعزز من تواجدها داخل الاسواق العالمية، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، والتي تتسم بالمظهر والاداء الرياضي، إلى جانب قدراتها الفنية القوية التي تمنحها الافضلية في التسارع والانطلاق.

وتعتبر السيارة كونتاش LPI 800 – 4واحدة من ابرز الطرازات المميزة من لامبورجيني، والتي تم حجزها جميعًا بعد أن انتجت منها عدد 112 نسخة فقط حول العالم، حيث بدأت بالفعل عمليات التسليم لتلك النسخة الخاصة، والتي ظهرت بالفعل في كندا.

سيارة لامبورجيني كونتاش

اعتمد الاصدار الخاص من الايقونة كونتاش LPI 800 – 4، على جنوط رياضية برونزية، مع طلاء خارجي للهيكل الخارجي معتمدًا على لون ABETE الاخضر، بالاضافة إلى مقصورة داخلية عصرية، بمزيج من اللون الاسود والجلد البرتقالي المائل إلى البني، إلى جانب الكثير من اللمسات البرونزية، والتي تزين علب المرايات الجانبية، والعديد من المناطق الخارجية والداخلية للسيارة.

سيارة لامبورجيني كونتاش

التجهيزات الفنية للسيارة لامبورجيني كونتاش

تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني كونتاش إلى 335 كيلومتر في الساعة، مع امكانية التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 60 ميل/ساعة، اي مايعادل 97 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.8 ثانية.

سيارة لامبورجيني كونتاش

حيث تستخدم السيارة لامبورجيني كونتاش محرك طراز V12 سعة 6500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 803 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 735 نيوتن/متر، مع اضافة قوة هجينة تقدر بـ 48 فولت للجهد.