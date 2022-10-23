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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قطعت 160 كم فقط .. لامبورجيني ريفينتون النادرة "للبيع" |صور

لامبورجيني ريفينتون
لامبورجيني ريفينتون

استطاعت شركة لامبورجيني الايطالية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، لما تتمتع به من قدرات فنية هائلة تنال إعجاب الكثير من محبي عالم السرعة والانطلاق، إلى جانب التصميمات الرياضية المميزة والتي تؤكد على هذا المفهوم.

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وتعتبر السيارة لامبورجيني ريفينتون، واحدة من أبرز إصدارات الصانع الايطالي المخضرم، حيث يتم عرض نسخة من هذه الايقونة للبيع خلال الفترة الحالية، والتي تحمل الرقم 13 حيث تم تسليمها خلال عام 2008، و تعد بالفعل احد القطع النادرة من تلك النسخة.

 لامبورجيني ريفينتون 

وتزداد هذه النسخة قيمة ايضا، حيث قطع محركها مسافة بسيطة للغاية، والتي قدرت بـ 160 كيلومتر فقط، مع اجراء جميع الصيانات الدورية الخاصة بها، اخرها خلال عام 2022 الجاري وتحديدا في شهر يوليو الماضي.

 لامبورجيني ريفينتون 

القدرات الفنية للسيارة لامبورجيني ريفينتون 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني ريفينتون إلى 340 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك V12، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 641 حصانا، وبهذه الامكانيات الفنية المميزة يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.4 ثانية.

 لامبورجيني ريفينتون 

وتتمتع السيارة لامبورجيني ريفينتون خارجيًا بتصميم رياضي انيق، حيث زودت بلمسات حادة المظهر مع خطوط انسيابية، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب المفهوم الثنائي الابواب، مع جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، ومنظومة عادم رياضية.

 لامبورجيني ريفينتون 
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