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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحدي القوة.. مواجهة بين سيارتي لامبورجيني أفينتادور Ultimae و SVJ | فيديو

افينتادور SVJ
افينتادور SVJ

كتبت لامبورجيني كلمة النهاية أخيراً لسيارة افينتادور التي تعتبر أحد أشهر السيارات الرياضية الخارقة في العالم خلال الألفية الثانية ليتم استبدالها مستقبلاً ببديل كهربائي هجين، وجاء الختام من خلال إصدار افينتادور Ultimae ليكون خير ختام.

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افينتادور Ultimae

كان الهدف من Ultimaeهو الجمع بين أناقة إصدار افينتادور S مع قوة أداء إصدار افينتادور SVJ، من خلال الحصول على قدرة محسّنة للمحرك، وللمقارنة بين الإصدارين، نظمت قناة Carwow على موقع يوتيوب سباق تسارع يجمع بين الإصدارين. 

افينتادور SVJ

واجهت افينتادور SVJ واحدة من 350 نسخة تم انتاجها من افينتادور Ultimae، وتأتي السيارتين مزودتان بأفضل الخيارات المتاحة.

افينتادور Ultimae

من ناحية الأداء، يعتبر محرك Ultimae أقوى بـ 10 أحصنة إضافية من SVJ، كما تعتبر أثقل قليلاً، وتتساوى أرقام التسارع في السيارتين حيث تصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 62 ميلًا في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال مدة زمنية تصل الى 2.8 ثانية فقط.

 

تتمتع Ultimae بسرعة قصوى أعلى قليلاً عند 220.5 ميل في الساعة (355 كم / ساعة)

أفينتادور SVJ Ultimae لامبورجيني

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