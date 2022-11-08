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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني: سنقدم سيارة كهربائية مختلفة عن كل الموجود حاليا

لامبورجيني
لامبورجيني

حققت  لامبورجيني  نجاحا كبيرا في سوق السيارات الفارهة والخارقة طوال السنوات الماضية ولكنها الآن في طريقها للتحول الكهربائي بالكامل، تحرص العلامة التجارية أن تمشي هذا الطريق بتؤدة وخطوات مدروسة و تدريجية لأقصى حد، مع طرح أولى منتجاتها الكهربائية بالكامل في 2028 وهو وقت متأخر نسبيا بالمقارنة مع باقي الشركات التي تسرع من وتيرة هذا التحول القادم لا محالة.

كشف الرئيس التنفيذي لـ "لامبورجيني" ستيفان وينكلمان، عن بعض مواصفات وامكانيات السيارة الكهربائية الجديدة وأعطانا فكرة عن كيف ستتميز بدون صوت محرك الاحتراق الداخلي، رداً على سؤال خلال مقابلة له مع شبكة ABC الأمريكية حول كيف تخطط شركة صناعة السيارات الإيطالية لمعالجة شكاوى العملاء الذين يرددون دائما بأن المركبات الكهربائية لا تحقق نفس المتعة والإثارة التي توفرها سيارات البنزين التقليدية وأن السيارات الكهربائية ليست ميكانيكية وممتعة أوضح وينكلمان كيف تخطط لامبورجيني لتمييز نفسها عن الآخرين.

قال الرئيس التنفيذي لـ "لامبورجيني": "ما يجعل سيارات لامبورجيني معروفة ولها حمض نووي خاص بها هو التصميم والأداء من حيث الأرقام، مثل أوقات اللفات ، والسرعة القصوى ، والتسارع - والأداء المتصور ، أو العاطفة التي تشعر بها عند قيادة سياراتنا"، مضيفا "عادةً ما تكون السيارات الكهربائية جيدة للغاية في التسارع الطولي ولكنها ليست ممتعة أثناء القيادة مثل الانعطاف ووقت الفرملة و رد الفعل على عجلة القيادة. هذا شيء يتعين علينا إثباته ونحن نعمل على ذلك قبل طرح أول سيارة كهربائية في السوق من لامبورجيني ".

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الجدير بالذكر أن لامبورجيني على وشك طرح بديلة "أفنتادور" أوائل العام المقبل وستكون مع مجموعة نقل حركة هيجنة ومحرك V12 تقدمه الشركة للمرة الأخيرة قبل الاستغناء عنه نهائيا، وبالتالي ستكون سيارة لها مكانة خاصة بغض النظر عن شكلها ، أو اسمها ، أو مدى أدائها الجيد بالفعل ،حتى أنها بالعل تلقت ما يقرب من 3 آلاف طلب حجز مسبق .

لامبورجيني ABC ستيفان وينكلمان افنتادور

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